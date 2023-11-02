Эксперт поддержал идею автоматизации проверки домашних заданий учителями

Арбузов также отмечает, что механизм проверки домашних заданий должен быть тщательно продуман. Он признает, что проверка математических задач может быть относительно простой, но ставит вопросы о проверке сочинений по русскому языку или литературе. Однако, если все алгоритмы и механизмы проверки будут правильно разработаны, то это не должно негативно сказаться на качестве образования. Тем не менее, учителям все же следует периодически просматривать домашние задания, чтобы быть в курсе того, как ученики выполняют свои задания, пишет ИА RuNews24.ru.