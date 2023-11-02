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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Эксперт поддержал идею автоматизации проверки домашних заданий учителями

2 ноября 2023, 08:03
Эксперт Алексей Арбузов поддерживает идею автоматизации проверки домашних заданий учителями. Он считает, что это позволит разгрузить учителей от рутинной и долгой работы, освободив время для более качественной подготовки к урокам.

Арбузов также отмечает, что механизм проверки домашних заданий должен быть тщательно продуман. Он признает, что проверка математических задач может быть относительно простой, но ставит вопросы о проверке сочинений по русскому языку или литературе. Однако, если все алгоритмы и механизмы проверки будут правильно разработаны, то это не должно негативно сказаться на качестве образования. Тем не менее, учителям все же следует периодически просматривать домашние задания, чтобы быть в курсе того, как ученики выполняют свои задания, пишет ИА RuNews24.ru.

Избавившись от проверки домашних заданий, которая занимает много времени, учителя смогут более эффективно готовиться к урокам. Это будет являться большим плюсом. Арбузов признает, что есть сомнения относительно реализации этой идеи, но сама идея автоматизации проверки домашних заданий он считает хорошей.

Он также сравнивает процесс выполнения домашних заданий из своего детства с современной практикой. Он отмечает, что современный подход может быть более удобным и эффективным. В свое время, после выполнения заданий в тетрадях, они сдавали свои работы и забывали о них. Но в цифровом решении, дети могут выполнять задания и сразу получать обратную связь с указанием на ошибки. Поэтому Арбузов заключает, что это только положительно повлияет на качество образования.

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