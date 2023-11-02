Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Оперативники задержали гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова. Об этом сообщает ряд СМИ. Информацию подтвердили в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что ФСБ и следователи провели обыски в офисе компании, занимающейся генподрядами на строительстве дорог. По некоторым источникам, причиной обысков могли послужить критическое финансовое состояние «Башкиравтодора» и хищения.
Следственное управление сообщает о том, что Юланов и два его сообщники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при хищении бюджетных денег. Сумма приближается к 100 млн рублей. Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Также обвинение предъявили руководству ООО «КИВИ» — директору и замдиректору.
Следователи считают, что два года назад ООО «КИВИ» отвечала за доставку материала на строительство дороги «Бирск- Тастуба — Сатка» по контракту, полученному от генподрядчика. Однако поставка инертных и дорожно-строительных материалов была оказана лишь на бумагах, в то время как расчёт был произведён в полном размере на 91 млн рублей. Сумму сговорившиеся преступники поделили.
Оперативники изъяли документы, ценные вещи, технику, наличные деньги. Общая сумма изъятого — 4,5 млн рублей. В эту сумму не входят два автомобиля Мерседес-Бенц и четырнадцать дорогостоящих часов.
«Башкиравтодор» принадлежит Республике Башкортостан — акциями владеет министерство земельного имущества. По сведениям СПАРК, имеются признаки банкротства предприятия. 26 октября предприниматель из Москвы Фёдор Щербаков обратился в суд с требованием признать фирму несостоятельной из-за неисполнения решения суда. В начале октября «Башкиравтодор» назначили ответственным за срыв ремонта дорог в районе Старой Уфы. До этого компании объявили предостережение из-за срыва строительства моста в Зинино.
Учредителем ООО «Киви» является Юныс Фаррахов. Однако до 27 октября фирма принадлежала Иреку Шарипову. Ранее он являлся президентом Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан. «Киви» занимается экспедиторской деятельностью, в её штате числилось 183 работника. На следующий год после учреждения предприятие получило прибыль в 105 млн рублей. В настоящий момент рассматривается 4 дела в адрес компании на сумму 39,47 млн рублей. Разбирательства касаются не исполнения договоров подряда и экономических споров.
До места в «Башкиравтодоре» Юланов был заместителем мэра Уфы по делам транспорта и связи, пока в конце 2020 года не перешёл на новую должность. Также он был учредителем ООО «Рынок» и ООО «Плодоовощ». Обе фирмы занимались реализацией нежилой недвижимости.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленников.