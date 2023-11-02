Дорогостоящие часы и Мерседесы: главу Башкиравтодора обвиняют в крупном мошенничестве

Следователи считают, что два года назад ООО «КИВИ» отвечала за доставку материала на строительство дороги «Бирск- Тастуба — Сатка» по контракту, полученному от генподрядчика. Однако поставка инертных и дорожно-строительных материалов была оказана лишь на бумагах, в то время как расчёт был произведён в полном размере на 91 млн рублей. Сумму сговорившиеся преступники поделили.