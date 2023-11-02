Директора гостиницы в Башкирии осудили за махинации с туристическим кешбэком

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
На сумму свыше 11,5 миллионов рублей, директор гостиницы в Башкирии, оформил возврат туристического кешбэка на людей не покупавших путевки, сообщает прокуратура республики.
Злоумышленник возглавлял гостиницу, которая участвовала в госпрограмме туристического кешбэка, по которой отдыхающим возвращали 20% от стоимости путевки.
Обвиняемый нашел 67 человек, на которых зарегистрировал банковские счета. После этого, со счетов оплачивал услуги свое гостиницы из собственных средств и после оформлял возврат за кешбэк.
В итоге аферист смог «заработать» свыше 11,5 миллионов рублей. По решению суда с него взыскали почти около 9 миллионов рублей ущерба и осудили на 4,5 года колонии по статье по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере.