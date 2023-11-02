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Published Сегодня, 17:15

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В колонию на 4,5 года: директор гостиницы в Башкирии зарабатывал на кэшбеке

Директора гостиницы в Башкирии осудили за махинации с туристическим кешбэком

2 ноября 2023, 17:15
Фото: mkset.ru

В колонию на 4,5 года: директор гостиницы в Башкирии зарабатывал на кэшбеке

За оформление туристического кешбэка директору отеля придется отсидеть 4,5 года колонии.

На сумму свыше 11,5 миллионов рублей, директор гостиницы в Башкирии, оформил возврат туристического кешбэка на людей не покупавших путевки, сообщает прокуратура республики.

Злоумышленник возглавлял гостиницу, которая участвовала в госпрограмме туристического кешбэка, по которой отдыхающим возвращали 20% от стоимости путевки.

Обвиняемый нашел 67 человек, на которых зарегистрировал банковские счета. После этого, со счетов оплачивал услуги свое гостиницы из собственных средств и после оформлял возврат за кешбэк.

В итоге аферист смог «заработать» свыше 11,5 миллионов рублей. По решению суда с него взыскали почти около 9 миллионов рублей ущерба и осудили на 4,5 года колонии по статье по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере.

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