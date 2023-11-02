Директора гостиницы в Башкирии осудили за махинации с туристическим кешбэком

В итоге аферист смог «заработать» свыше 11,5 миллионов рублей. По решению суда с него взыскали почти около 9 миллионов рублей ущерба и осудили на 4,5 года колонии по статье по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере.