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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Курултай Башкирии внёс в Госдуму законопроект о запрете рекламы для уклонистов

Депутаты из Башкирии хотят запретить рекламу для желающих откосить от армии

2 ноября 2023, 12:22
Фото: 1MI

Курултай Башкирии внёс в Госдуму законопроект о запрете рекламы для уклонистов

С мнением «народных избранников» из Башкирии не согласны в федеральном правительстве.

Совет Госдумы принял решение внести на рассмотрение законопроект башкирских парламентариев. Он касается изменений в федеральный закон «О рекламе».

Депутаты Курултая предлагают запретить распространение информации о юридических, медицинских консультационных услугах по легальному «уклонению» от воинской службы. По мнению Толкачёва, реклама таких услуг может сама по себе повлечь деяния, наказуемые административным и уголовным кодексом.

«Между тем в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке» — пояснительная записка к законопроекту.

Рекламы «белого военного билета» башкирские «народные избранники» предлагали наказывать административной ответственностью. Предполагалось, что граждане должны будут платить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностные лица — от 4 до 20 тысяч, юридические лица — до 500 тысяч.

В официальном отзыве российского правительства не согласны с таким выводом. Там поясняют, что законопроект не разграничивает легальные способы «откосить» от незаконных. Например, граждане имеют право на получение консультаций по состоянию здоровью и юридическим тонкостям призыва в армию. В заключении, кабинет министров рекомендовал Госдуме не принимать инициативу.

Ранее депутаты Курултая решили взяться за пропаганду ЛГБТ и смены пола. А сенатор из Башкирии Лилия Гумерова предлагала вернуть идеологическое воспитание и духовные скрепы в научную деятельность и изучение математики.

#Общество#Новости Башкирии#Госдума#Идэль Гумеров#Курултай
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