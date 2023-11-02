Депутаты из Башкирии хотят запретить рекламу для желающих откосить от армии

Posted 2 ноября 2023, 12:22
Published 2 ноября 2023, 12:22
Modified 2 ноября 2023, 12:24
Updated 2 ноября 2023, 12:24
Совет Госдумы принял решение внести на рассмотрение законопроект башкирских парламентариев. Он касается изменений в федеральный закон «О рекламе».
Депутаты Курултая предлагают запретить распространение информации о юридических, медицинских консультационных услугах по легальному «уклонению» от воинской службы. По мнению Толкачёва, реклама таких услуг может сама по себе повлечь деяния, наказуемые административным и уголовным кодексом.
«Между тем в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке» — пояснительная записка к законопроекту.
Рекламы «белого военного билета» башкирские «народные избранники» предлагали наказывать административной ответственностью. Предполагалось, что граждане должны будут платить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностные лица — от 4 до 20 тысяч, юридические лица — до 500 тысяч.
В официальном отзыве российского правительства не согласны с таким выводом. Там поясняют, что законопроект не разграничивает легальные способы «откосить» от незаконных. Например, граждане имеют право на получение консультаций по состоянию здоровью и юридическим тонкостям призыва в армию. В заключении, кабинет министров рекомендовал Госдуме не принимать инициативу.
Ранее депутаты Курултая решили взяться за пропаганду ЛГБТ и смены пола. А сенатор из Башкирии Лилия Гумерова предлагала вернуть идеологическое воспитание и духовные скрепы в научную деятельность и изучение математики.