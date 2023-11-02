Депутаты из Башкирии хотят запретить рекламу для желающих откосить от армии

В официальном отзыве российского правительства не согласны с таким выводом. Там поясняют, что законопроект не разграничивает легальные способы «откосить» от незаконных. Например, граждане имеют право на получение консультаций по состоянию здоровью и юридическим тонкостям призыва в армию. В заключении, кабинет министров рекомендовал Госдуме не принимать инициативу.