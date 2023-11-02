Аналитика МТС: гастрономический фестиваль в Уфе привлек ЗОЖ-адептов и автомобилистов

Самой многочисленной возрастной группой на фестивале оказалась молодёжь от 25 до 35 лет. При этом 53 процента от всей аудитории являются ЗОЖ-адептами — посещают фитнес-залы и покупают товары для здорового образа жизни в специализированных магазинах. Эту информацию удалось получить благодаря анализу массивов обезличенных данных МТС, и в дальнейшем ее можно будет использовать при планировании программы фестиваля и для качественной проработки тематических активностей для разных групп посетителей.