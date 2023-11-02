Аналитика МТС: гастрономический фестиваль в Уфе привлек ЗОЖ-адептов и автомобилистов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Выяснилось, что самыми активными участниками мероприятия стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 25-35 лет.
Гастрофестиваль «Есть ФЕСТ» собрал на площадке перед «Уфа Ареной» более 150 тысяч посетителей и 140 участников события. На одной площади гости смогли попробовать блюда от самых известных шеф-поваров города, участвовали в мастер-классах для взрослых и детей, слушали популярные хиты в исполнении кавер-групп. Хедлайнерами гастрономического праздника стали группы «Отпетые мошенники», «Волга-Волга» и певица Линда.
Гастрофестиваль стал значимым культурным и туристическим событием Башкортостана. По данным Big Data МТС, география события охватила многие регионы России — среди гостей фестиваля были гурманы из Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Перми, Ижевска, при этом большинство из них приехало в Уфу на личных авто. Кроме того, фестиваль «Есть ФЕСТ» привлек и иностранных туристов. Суммарно приезжих гостей оказалось более 30 процентов от всех участников мероприятия.
Самой многочисленной возрастной группой на фестивале оказалась молодёжь от 25 до 35 лет. При этом 53 процента от всей аудитории являются ЗОЖ-адептами — посещают фитнес-залы и покупают товары для здорового образа жизни в специализированных магазинах. Эту информацию удалось получить благодаря анализу массивов обезличенных данных МТС, и в дальнейшем ее можно будет использовать при планировании программы фестиваля и для качественной проработки тематических активностей для разных групп посетителей.
— Big Data МТС доказала, что гастрофестивали — это прекрасный способ провести семейный отдых или встречу с друзьями, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.