mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Жителей Башкирии предупредили о новой системе оплаты капитального ремонта

Жители Башкирии будут по-новому оплачивать капремонт, но касается это не всех

1 ноября 2023, 06:14
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Жителей Башкирии предупредили о новой системе оплаты капитального ремонта

Квитанция за октябрь придёт в новом формате.

С сегодняшнего дня жителям Башкирии квитанции за коммунальные услуги будут приходить по-новому. В единый платёжный документ войдёт строка о взносе на капитальный ремонт.

Изменения, вводимые министерством ЖКХ, мы анонсировали ранее. Теперь собственникам помещений не будут раздавать отдельных квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт. Этот платёж будет внесён в единый документ отдельной строкой и с QR-кодом.

Новые правила не распространяются на жителей Уфы.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Тарифы ЖКХ#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
31 октября, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
31 октября, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
31 октября, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
31 октября, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
30 октября, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
31 октября, 05:09