Жители Башкирии будут по-новому оплачивать капремонт, но касается это не всех

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
С сегодняшнего дня жителям Башкирии квитанции за коммунальные услуги будут приходить по-новому. В единый платёжный документ войдёт строка о взносе на капитальный ремонт.
Изменения, вводимые министерством ЖКХ, мы анонсировали ранее. Теперь собственникам помещений не будут раздавать отдельных квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт. Этот платёж будет внесён в единый документ отдельной строкой и с QR-кодом.
Новые правила не распространяются на жителей Уфы.