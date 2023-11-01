Жители Башкирии будут по-новому оплачивать капремонт, но касается это не всех

Изменения, вводимые министерством ЖКХ, мы анонсировали ранее. Теперь собственникам помещений не будут раздавать отдельных квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт. Этот платёж будет внесён в единый документ отдельной строкой и с QR-кодом.