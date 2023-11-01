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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Выходные без осадков: в Башкирии синоптики прогнозируют солнечную погоду

Выходные без осадков: в Башкирии синоптики прогнозируют солнечную погоду

1 ноября 2023, 10:34
Фото: 1MI
По данным «Гисметео», в праздничные стоит ожидать ясную погоду

В предстоящие выходные в Уфе, синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Так, в субботу, 4 ноября, столбики термометров покажут +2 +4 днём и до 0 градусов ночью.

В воскресенье и понедельник, температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до 0, а днем поднимется до +3, +5.

Ранее Mkset сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации. Из-за дождей размыло поля. О сложной ситуации рассказал исполняющий обязанности главы госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании правительства Башкирии. Режим ЧС введён на территории Хайбуллинского района.

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