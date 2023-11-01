Выходные без осадков: в Башкирии синоптики прогнозируют солнечную погоду

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В предстоящие выходные в Уфе, синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Так, в субботу, 4 ноября, столбики термометров покажут +2 +4 днём и до 0 градусов ночью.
В воскресенье и понедельник, температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до 0, а днем поднимется до +3, +5.
Ранее Mkset сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации. Из-за дождей размыло поля. О сложной ситуации рассказал исполняющий обязанности главы госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании правительства Башкирии. Режим ЧС введён на территории Хайбуллинского района.