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Жители Уфы высказались о состоянии автобусов из Кузнецовского Затона

«Выдавили створку двери»: Жители Уфы продолжают жаловаться на переполненные автобусы

1 ноября 2023, 05:13
Фото: 1MI

Жители Уфы высказались о состоянии автобусов из Кузнецовского Затона

Посадочных мест недостаточно.

Уфимцы снова выражают недовольство общественным транспортом. На этот раз высказались жители Кузнецовского Затона.

Авторы поста в соцсетях просят обратить внимание на машрут №13 «Кузнецовский затон — БГАУ». По их словам, в самые загруженные часы (по утрам и вечерам) вызывает большие трудности попытка занять места в автобусе.

Хуже всего становится после остановки «Монумент дружбы». Из-за переполненности автобуса, задняя створка двери оказалась выдавлена. Ухудшают ситуации пробки, в которых, по мнению недовольных граждан, повышается риск недостатка кислорода и гипоксии.

«На целый микрорайон таких маленьких автобусов на 19 посадочных мест явно маловато» — констатируют авторы поста.

ГУП «Башавтотранс» несколько дней назад получил 50 новых автобусов для обслуживания ряда маршрутов, но 13-го среди них не оказалось. В мэрии признают — общественному транспорту не хватает сотен водителей.

#Общество#Город#Уфа#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров
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