«Выдавили створку двери»: Жители Уфы продолжают жаловаться на переполненные автобусы

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Уфимцы снова выражают недовольство общественным транспортом. На этот раз высказались жители Кузнецовского Затона.
Авторы поста в соцсетях просят обратить внимание на машрут №13 «Кузнецовский затон — БГАУ». По их словам, в самые загруженные часы (по утрам и вечерам) вызывает большие трудности попытка занять места в автобусе.
Хуже всего становится после остановки «Монумент дружбы». Из-за переполненности автобуса, задняя створка двери оказалась выдавлена. Ухудшают ситуации пробки, в которых, по мнению недовольных граждан, повышается риск недостатка кислорода и гипоксии.
«На целый микрорайон таких маленьких автобусов на 19 посадочных мест явно маловато» — констатируют авторы поста.
ГУП «Башавтотранс» несколько дней назад получил 50 новых автобусов для обслуживания ряда маршрутов, но 13-го среди них не оказалось. В мэрии признают — общественному транспорту не хватает сотен водителей.