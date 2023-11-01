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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

В Башкирии врачи удалили камень из желчного пузыря размером с куриное яйцо

Врачи Кармаскалинской больницы удалили у женщины камень размером с куриное яйцо

1 ноября 2023, 08:55
Фото: https://web.telegram.org/k/#@DrRakhmatullin

В Башкирии врачи удалили камень из желчного пузыря размером с куриное яйцо

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил об удивительном случае врачебной практики, который произошел в Кармаскалинской больнице.

Женщина в возрасте 68 лет обратилась в Кармаскалинскую больницу с жалобами на сильные боли в животе. После госпитализации в хирургическое отделение и проведения необходимых исследований, врачи обнаружили у нее желчнокаменную болезнь и воспаление желчного пузыря, вызванные закупоркой камнями пузырного протока.

Врачи приняли решение провести экстренную операцию и удалить у пациентки желчный пузырь, в котором находился камень размером с куриное яйцо. Здоровье женщины становилось все хуже, поэтому операция была неизбежной.

Ранее Mkset сообщал о удаление 300 граммов магнитных частиц из желудка мужчины. Как сообщал глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, пациент занимался самолечением и пил воду с размельченными неодимовыми магнитами. Таким методом мужчина хотел избавить от язвенной болезни желудка.

#Общество#Башкирия#Медицина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова#Врачи
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