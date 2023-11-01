Врачи Кармаскалинской больницы удалили у женщины камень размером с куриное яйцо

Женщина в возрасте 68 лет обратилась в Кармаскалинскую больницу с жалобами на сильные боли в животе. После госпитализации в хирургическое отделение и проведения необходимых исследований, врачи обнаружили у нее желчнокаменную болезнь и воспаление желчного пузыря, вызванные закупоркой камнями пузырного протока.