Врачи Кармаскалинской больницы удалили у женщины камень размером с куриное яйцо

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Женщина в возрасте 68 лет обратилась в Кармаскалинскую больницу с жалобами на сильные боли в животе. После госпитализации в хирургическое отделение и проведения необходимых исследований, врачи обнаружили у нее желчнокаменную болезнь и воспаление желчного пузыря, вызванные закупоркой камнями пузырного протока.
Врачи приняли решение провести экстренную операцию и удалить у пациентки желчный пузырь, в котором находился камень размером с куриное яйцо. Здоровье женщины становилось все хуже, поэтому операция была неизбежной.
Ранее Mkset сообщал о удаление 300 граммов магнитных частиц из желудка мужчины. Как сообщал глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, пациент занимался самолечением и пил воду с размельченными неодимовыми магнитами. Таким методом мужчина хотел избавить от язвенной болезни желудка.