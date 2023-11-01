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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В Уфе появится комиссия по наименованию улиц

Власти создали экспертную комиссию по наименованию улиц Уфы

1 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI

В Уфе появится комиссия по наименованию улиц

Соответствующее постановление подписал мэр Уфы, Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев подписал постановление о создании экспертной комиссии по присвоению новых и переименованию существующих улиц в Уфе.

Возглавлять экспертную комиссию будет заместитель главы администрации по вопросам строительства и архитектуры. Его заместителями назначены начальник Главархитектуры Уфы и его заместитель.

Ранее Mkset сообщал об открытие новой улице в Уфе. 31 октября, в столице запустили движение по новой улицы Мусы Гареева в Октябрьском районе Уфы.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новые улицы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Ратмир Мавлиев
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