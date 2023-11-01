Власти создали экспертную комиссию по наименованию улиц Уфы

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Ратмир Мавлиев подписал постановление о создании экспертной комиссии по присвоению новых и переименованию существующих улиц в Уфе.
Возглавлять экспертную комиссию будет заместитель главы администрации по вопросам строительства и архитектуры. Его заместителями назначены начальник Главархитектуры Уфы и его заместитель.
Ранее Mkset сообщал об открытие новой улице в Уфе. 31 октября, в столице запустили движение по новой улицы Мусы Гареева в Октябрьском районе Уфы.