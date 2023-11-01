В Уфе возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей

Прокуратура Октябрьского района провела проверку игрового центра. Выяснилось, что симптомы отравления у нескольких детей появились после еды. Также у пострадавших выявлен норовирус. Роспотребнадзор сообщал, что заболевание было обнаружено и у одного из работников заведения.