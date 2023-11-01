mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Массовое отравление детей в Уфе привело к возбуждению уголовного дела

В Уфе возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей

1 ноября 2023, 04:28

Массовое отравление детей в Уфе привело к возбуждению уголовного дела

Прокуратура провела проверку и пришла к неутешительным выводам.

В Уфе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей в ТЦ «Июнь».

Напомним, несколько детишек от 6 до 12 лет заразились кишечной инфекцией после празднования дня рождения в игровом центре.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку игрового центра. Выяснилось, что симптомы отравления у нескольких детей появились после еды. Также у пострадавших выявлен норовирус. Роспотребнадзор сообщал, что заболевание было обнаружено и у одного из работников заведения.

Материалы проверки надзорное ведомство передало следователям. Те изъяли для исследований образцы пищи, взяли образцы для анализов здоровья работников. По итогам проверки заведено дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса​ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее Роспотребнадзор распорядился закрыть заведение, где отравились дети.

#Общество#Происшествия#Город#Прокуратура#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
31 октября, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
31 октября, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
31 октября, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
31 октября, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
30 октября, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
31 октября, 05:09