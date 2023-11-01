В Уфе возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В Уфе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей в ТЦ «Июнь».
Напомним, несколько детишек от 6 до 12 лет заразились кишечной инфекцией после празднования дня рождения в игровом центре.
Прокуратура Октябрьского района провела проверку игрового центра. Выяснилось, что симптомы отравления у нескольких детей появились после еды. Также у пострадавших выявлен норовирус. Роспотребнадзор сообщал, что заболевание было обнаружено и у одного из работников заведения.
Материалы проверки надзорное ведомство передало следователям. Те изъяли для исследований образцы пищи, взяли образцы для анализов здоровья работников. По итогам проверки заведено дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее Роспотребнадзор распорядился закрыть заведение, где отравились дети.