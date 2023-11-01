В Уфе на Менделеева горит многоэтажный дом: что происходит

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Пожарным МЧС Башкортостана удалось успешно потушить пожар, возникший в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Менделеева, 128/1 в Уфе, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На 16 этаже пожарные смогли открыть дверь квартиры, откуда шел дым, и провели эвакуацию жильцов дома.
После проникновения в квартиру, огнеборцы приступили к тушению пламени, спасая при этом ребенка из соседнего жилья. Пожар был полностью потушен, пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Mkset сообщал о пожаре в новом индийском кафе в центре Уфы. В кафе «Чакраборти» на Ленина, 16 произошёл пожар. Во время готовки на кухне вспыхнуло пламя. Дым распространился на всё заведение. Пришлось вызывать пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар. К этому времени из здания были эвакуированы 20 человек.