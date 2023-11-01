mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

В столице Башкирии загорелся многоквартирный дом

В Уфе на Менделеева горит многоэтажный дом: что происходит

1 ноября 2023, 17:05
Фото: 1MI

В столице Башкирии загорелся многоквартирный дом

На месте работает дознаватель МЧС России, причина устанавливается.

Пожарным МЧС Башкортостана удалось успешно потушить пожар, возникший в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Менделеева, 128/1 в Уфе, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На 16 этаже пожарные смогли открыть дверь квартиры, откуда шел дым, и провели эвакуацию жильцов дома.

После проникновения в квартиру, огнеборцы приступили к тушению пламени, спасая при этом ребенка из соседнего жилья. Пожар был полностью потушен, пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Mkset сообщал о пожаре в новом индийском кафе в центре Уфы. В кафе «Чакраборти» на Ленина, 16 произошёл пожар. Во время готовки на кухне вспыхнуло пламя. Дым распространился на всё заведение. Пришлось вызывать пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар. К этому времени из здания были эвакуированы 20 человек.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Пожар в жилом доме#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком
Сегодня, 09:06
Сотрудники ФСБ и Следкома штурмуют офис «Башкиравтодора»
Сегодня, 13:31
Семь смотровых площадок Уфы откуда можно оглядеть весь город
Сегодня, 08:11
«Выдавили створку двери»: Жители Уфы продолжают жаловаться на переполненные автобусы
Сегодня, 05:13
Decathlon готовится к возвращению в Уфу под новым названием
Сегодня, 05:36
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
31 октября, 05:09