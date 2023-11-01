В Уфе на Менделеева горит многоэтажный дом: что происходит

Ранее Mkset сообщал о пожаре в новом индийском кафе в центре Уфы. В кафе «Чакраборти» на Ленина, 16 произошёл пожар. Во время готовки на кухне вспыхнуло пламя. Дым распространился на всё заведение. Пришлось вызывать пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар. К этому времени из здания были эвакуированы 20 человек.