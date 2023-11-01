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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Остановка и стоянка будут запрещены на улице в центре Уфы

В центре Уфы автомобилистам запретят остановки

1 ноября 2023, 03:25
Фото: 1MI

Остановка и стоянка будут запрещены на улице в центре Уфы

Ограничение будет действовать круглосуточно.

С завтрашнего дня автомобилисты не смогут припарковаться на улице Советской.

Речь идёт об участке от улицы Заки Валиди до Пушкина. Это квартал, в котором располагаются Национальный музей Республики Башкортостан, контрольно-счётная палата, министерство спорта и молодёжной политики и другие сооружения.

В мэрии новую меру объясняют изменением маршрута движения общественного транспорта — большие автобусы не могут проехать по Советской, потому что крайние правые полосы заняты автомобилями.

Из-за этого запрет на остановку и парковку будет действовать круглые сутки.

Ранее власти похвастались, что раньше срока завершили строительство дороги на улице Мусы Гареева, но снова перекрыли участок на Пушкина

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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