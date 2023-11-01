В центре Уфы автомобилистам запретят остановки

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
С завтрашнего дня автомобилисты не смогут припарковаться на улице Советской.
Речь идёт об участке от улицы Заки Валиди до Пушкина. Это квартал, в котором располагаются Национальный музей Республики Башкортостан, контрольно-счётная палата, министерство спорта и молодёжной политики и другие сооружения.
В мэрии новую меру объясняют изменением маршрута движения общественного транспорта — большие автобусы не могут проехать по Советской, потому что крайние правые полосы заняты автомобилями.
Из-за этого запрет на остановку и парковку будет действовать круглые сутки.
Ранее власти похвастались, что раньше срока завершили строительство дороги на улице Мусы Гареева, но снова перекрыли участок на Пушкина