В ноябре пенсионеры Башкирии получат выплаты раньше обычного

В Башкирии опубликован график выплат пенсий на ноябрь месяц. Согласно информации отделения Социального фонда России по региону, в связи с празднованием Дня народного единства, пенсии и другие социальные выплаты будут произведены досрочно 2 или 3 ноября. Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту, выплаты запланированы на 10 ноября в связи с тем, что 12 ноября выпадает на воскресенье.