В ноябре пенсионеры Башкирии получат выплаты раньше обычного

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В Башкирии опубликован график выплат пенсий на ноябрь месяц. Согласно информации отделения Социального фонда России по региону, в связи с празднованием Дня народного единства, пенсии и другие социальные выплаты будут произведены досрочно 2 или 3 ноября. Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту, выплаты запланированы на 10 ноября в связи с тем, что 12 ноября выпадает на воскресенье.
Конкретные даты можно найти в квитанции за октябрь, сообщает пресс-служба СФР республики. В Башкирии в настоящее время пенсии выплачиваются 1,135 млн пенсионерам, 294 тыс. федеральным льготникам и 137 тыс. получателям федеральной социальной доплаты.
Большинство пенсионеров получают свои пенсии через банки (70,6%), некоторые через почтовые отделения (28,9%), а также небольшая доля получателей (0,5%) получают выплаты через другие организации. В частности, это стационарные организации социального обслуживания и исправительные учреждения. Общая сумма выплат в ноябре этого года составит 23,5 млрд рублей.