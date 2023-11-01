В Башкирии ввели скоростные ограничения на мостах

Среди них были мосты через реку Белую на дороге Уфа — Оренбург и на дороге Уфа — Дема, а также мосты через реку Уфу на дорогах Уфа — Шакша и Уфа — Нагаево. Таким образом, все указанные мосты подверглись ограничению скорости, чтобы обеспечить безопасность на дорогах республики. Все мосты длиной более 100 метров в республике подверглись ограничениям. Сравнительно с летним периодом, ограничение на этих мостах снижено на 20 км/ч.