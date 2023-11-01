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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Башкортостане установили новые ограничения скорости

В Башкирии ввели скоростные ограничения на мостах

1 ноября 2023, 15:24
Фото: 1MI

В Башкортостане установили новые ограничения скорости

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ

На мостах длиной более 100 метров в Башкортостане было введено сезонное ограничение скорости. Важнейшей задачей дорожных служб в Уфе было обеспечение безопасности дорожного движения. Для этого были установлены дорожные знаки «Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» на нескольких участках.

Среди них были мосты через реку Белую на дороге Уфа — Оренбург и на дороге Уфа — Дема, а также мосты через реку Уфу на дорогах Уфа — Шакша и Уфа — Нагаево. Таким образом, все указанные мосты подверглись ограничению скорости, чтобы обеспечить безопасность на дорогах республики. Все мосты длиной более 100 метров в республике подверглись ограничениям. Сравнительно с летним периодом, ограничение на этих мостах снижено на 20 км/ч.

В преддверии резкого изменения погодных условий пресс-служба МВД призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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