Уфимский человек паук, пожар в многоэтажке и ДТП с пассажирским автобусом

Молодой человек в Уфе заснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты. В учреждении рассказали, что двадцатиоднолетний мужчина приехал в гости к другу, вызвал лифт и начал подниматься на его этаж. Но между 7 и 8 этажами лифт остановился. Застрявший парень не растерялся, не стал выламывать дверь из лифта, а обратил взор наверх. Парень выбил плафон освещения на потолке, залез на крышу лифта. По каркасу противовеса он поднялся до 12-го этажа, не испугавшись риска сорваться. Оттуда он перескочил в вентиляционный короб, но попал в тупик.