Уфимский человек паук, пожар в многоэтажке и ДТП с пассажирским автобусом

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Молодой человек в Уфе заснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты. В учреждении рассказали, что двадцатиоднолетний мужчина приехал в гости к другу, вызвал лифт и начал подниматься на его этаж. Но между 7 и 8 этажами лифт остановился. Застрявший парень не растерялся, не стал выламывать дверь из лифта, а обратил взор наверх. Парень выбил плафон освещения на потолке, залез на крышу лифта. По каркасу противовеса он поднялся до 12-го этажа, не испугавшись риска сорваться. Оттуда он перескочил в вентиляционный короб, но попал в тупик.
Женщина в возрасте 68 лет обратилась в Кармаскалинскую больницу с жалобами на сильные боли в животе. После госпитализации в хирургическое отделение и проведения необходимых исследований, врачи обнаружили у нее желчнокаменную болезнь и воспаление желчного пузыря, вызванные закупоркой камнями пузырного протока. Врачи приняли решение провести экстренную операцию и удалить у пациентки желчный пузырь, в котором находился камень размером с куриное яйцо. Здоровье женщины становилось все хуже, поэтому операция была неизбежной.
Вчера вечером в Уфе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Пострадали трое человек. Как сообщают в ГИБДД, иномарка выезжала со двора ул. Авроры, дом, 25 и врезалась в автобус. В результате ПАЗ получил разбитое лобовое стекло, сломанный бампер, разбитую фару. Для «Митцубиси» авария обошлась дороже — серьёзно помялись водительская и левая пассажирская двери. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля оказался заблокирован — вызволять его пришлось спасателям.
С завтрашнего дня автомобилисты не смогут припарковаться на улице Советской. Речь идёт об участке от улицы Заки Валиди до Пушкина. Это квартал, в котором располагаются Национальный музей Республики Башкортостан, контрольно-счётная палата, министерство спорта и молодёжной политики и другие сооружения. В мэрии новую меру объясняют изменением маршрута движения общественного транспорта — большие автобусы не могут проехать по Советской, потому что крайние правые полосы заняты автомобилями.
В зону СВО отправилась 52-летняя жительница Башкирии, которая решила стать добровольцем. Согласно информации, телеграм-канала «Башкирский батальон», женщине потребовалось четыре попытки, чтобы попасть в ряды военнослужащих. Несмотря на то, что у нее есть муж, двое детей и даже внук, она не остановилась и продолжала упорно приходить в военкомат, пока ее не приняли. Она прошла трехмесячное обучение в Самарской области, и теперь она будет служить в медицинском полку.
Пожарным МЧС Башкортостана удалось успешно потушить пожар, возникший в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Менделеева, 128/1 в Уфе, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На 16 этаже пожарные смогли открыть дверь квартиры, откуда шел дым, и провели эвакуацию жильцов дома. После проникновения в квартиру, огнеборцы приступили к тушению пламени, спасая при этом ребенка из соседнего жилья. Пожар был полностью потушен, пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.