Спасатели вызволили из вентиляционного короба уфимского «человека-паука»

В учреждении рассказали, что двадцатиоднолетний мужчина приехал в гости к другу, вызвал лифт и начал подниматься на его этаж. Но между 7 и 8 этажами лифт остановился. Застрявший парень не растерялся, не стал выламывать дверь из лифта, а обратил взор наверх.