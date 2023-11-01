Спасатели вызволили из вентиляционного короба уфимского «человека-паука»

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Молодой человек в Уфе заснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты.
В учреждении рассказали, что двадцатиоднолетний мужчина приехал в гости к другу, вызвал лифт и начал подниматься на его этаж. Но между 7 и 8 этажами лифт остановился. Застрявший парень не растерялся, не стал выламывать дверь из лифта, а обратил взор наверх.
Парень выбил плафон освещения на потолке, залез на крышу лифта. По каркасу противовеса он поднялся до 12-го этажа, не испугавшись риска сорваться. Оттуда он перескочил в вентиляционный короб, но попал в тупик.
Друг, ожидавший товарища, занервничал. Тогда он позвонил в экстренные службы. Бригада спасателей приехала на вызов, нашла парня в венткоробе. Бедолаге помогли спуститься.
Друзья встретились живыми и невредимыми.