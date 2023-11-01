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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Уфимского «человека-паука» нашли спасатели

Спасатели вызволили из вентиляционного короба уфимского «человека-паука»

1 ноября 2023, 07:47
Фото: mkset.ru

Уфимского «человека-паука» нашли спасатели

Парень не отчаялся, застряв в лифте, и нашёл способ выкарабкаться из ситуации неординарным способом.

Молодой человек в Уфе заснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты.

В учреждении рассказали, что двадцатиоднолетний мужчина приехал в гости к другу, вызвал лифт и начал подниматься на его этаж. Но между 7 и 8 этажами лифт остановился. Застрявший парень не растерялся, не стал выламывать дверь из лифта, а обратил взор наверх.

Парень выбил плафон освещения на потолке, залез на крышу лифта. По каркасу противовеса он поднялся до 12-го этажа, не испугавшись риска сорваться. Оттуда он перескочил в вентиляционный короб, но попал в тупик.

Друг, ожидавший товарища, занервничал. Тогда он позвонил в экстренные службы. Бригада спасателей приехала на вызов, нашла парня в венткоробе. Бедолаге помогли спуститься.

Друзья встретились живыми и невредимыми.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Управление гражданской защиты
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