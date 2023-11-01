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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Сотрудники ФСБ и Следкома штурмуют офис «Башкиравтодора»

Сотрудники ФСБ и Следкома штурмуют офис «Башкиравтодора»

1 ноября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Предполагаемой причиной визита правоохранительных органов стали многочисленные хищения, а также бедственное финансовое положение акционерного общества.

Силовики явились в главный офис АО «Башкиравтодор», об этом информирует издание «Пруфы». По словам собеседника издания, они были в полной военной экипировке — бронежилетах, шлемах, с автоматами, их сопровождали следователи и понятые. Вместе с ними были также представители Следкома и ФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых изымаются документы и техника.

Согласно предположению собеседника, задержан генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, который стал руководителем в 2020 году после занимаемой им должности заместителя мэра Уфы. Также, по информации источника, причиной визита правоохранительных органов могут быть многочисленные случаи хищения и критическое финансовое положение акционерного общества. Кроме того, в отношении Юланова открыто уголовное дело.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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