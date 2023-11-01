Сотрудники ФСБ и Следкома штурмуют офис «Башкиравтодора»

Силовики явились в главный офис АО «Башкиравтодор», об этом информирует издание «Пруфы». По словам собеседника издания, они были в полной военной экипировке — бронежилетах, шлемах, с автоматами, их сопровождали следователи и понятые. Вместе с ними были также представители Следкома и ФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых изымаются документы и техника.