Сотрудники ФСБ и Следкома штурмуют офис «Башкиравтодора»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Силовики явились в главный офис АО «Башкиравтодор», об этом информирует издание «Пруфы». По словам собеседника издания, они были в полной военной экипировке — бронежилетах, шлемах, с автоматами, их сопровождали следователи и понятые. Вместе с ними были также представители Следкома и ФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых изымаются документы и техника.
Согласно предположению собеседника, задержан генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, который стал руководителем в 2020 году после занимаемой им должности заместителя мэра Уфы. Также, по информации источника, причиной визита правоохранительных органов могут быть многочисленные случаи хищения и критическое финансовое положение акционерного общества. Кроме того, в отношении Юланова открыто уголовное дело.