Семь смотровых площадок Уфы откуда можно оглядеть весь город

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Одна из самых известных смотровых площадок в Уфе расположена у памятника Салавату Юлаеву, который стоит на крутом берегу реки Белая. Чтобы попасть на обзорную площадку достаточно приехать на остановку «Телецентр» и пройти к памятнику. Гуляя по высокому склону, можно наслаждаться прекрасными видами на реку, окрестности Уфы и устье реки Демы. Здесь всегда оживленно, происходят различные мероприятия, а местные жители и туристы наслаждаются прогулками по уютным аллеям с цветниками. Необычным украшением площади является фонтан в форме цветка курая, пользующийся особой популярностью летом. Здесь можно также увидеть водонапорную башню, железнодорожный мост и часть западного микрорайона Уфы. Также горожане приходят сюда за одним из самых эффектных закатов.
В саду имени Салавата Юлаева, сразу несколько мест годящихся в смотровые площадки. Оттуда открывается потрясающий вид на Бельский мост и юго-восточную часть города. На склонах парка находится несколько беседок, где можно отдохнуть.
В парке также есть удобные зоны для детского отдыха, скамейки, туалеты и даже киоск со вкусным мороженым. А самое привлекательное место в парке — это подвесной Мост Влюбленных, перекинутый через овраг Случевской горы. Он предлагает отличную панораму на Бельский мост и окружающий ландшафт. Благодаря своей романтической атмосфере и прекрасному виду на город, парк стал очень популярным среди молодоженов.
В западной части города расположен Висячий камень — часть скалы, нависшая над рекой Белая. Это место находится всего в 20-30 минутах ходьбы от остановки «Театр Кукол» на проспекте Октября.
Ограждений на смотровой не предусмотрено, поэтому нужно быть осторожным. Площадка смотровой предлагает живописные виды на реку Белая и соседние скалы.
Парк, в северной части города. Там находится одна из лучших смотровых площадок для обзора Уфы. При посещении парка, не пропустите посещение музея Боевой славы, где можно увидеть интересные экспонаты, включая советские танки T-34 и T-55. Так же, рядом находится мечеть Ляля-Тюльпан построенная в необычном, современно архитектурном стиле.
Прогулявшись по лесной дороге от остановки «Трамплин», вы сможете без труда добраться до этой смотровой площадки. Если на вашем пути встретятся спортсмены и красочная канатная дорога, значит, вы уже на месте. Вам будет интересно здесь побывать в любое время года, чтобы прогуляться по сосновому бору.
Парк при гостиничном комплексе расположен в юго-восточной части Уфы. Если пройти ворота и свернуть направо, а потом немного углубиться в парк, то вы выйдете к смотровой площадке. Отсюда открывается вид на слияние двух рек «обнимающих» Уфу с двух сторон — Уфа и Белая.
Еще одна смотровая площадка есть на крышной парковке торгового центра «Планета». Самая высокая парковочная площадка на крыше позволит вам оглядеть микрорайон Сипайлово и реку Уфу. На крыше есть панорамный бинокль с 25-кратным увеличением и доступен для использования гостям. С помощью этого бинокля вы сможете рассмотреть Зауфимье.
В Уфе есть два колеса обозрения: «Седьмое небо» и «Иремель». С первого из них открывается вид на проспект Октября, здание администрации города и памятник Ленину. Цена билета составляет 300 рублей для взрослых и детей. Второе колесо обозрения позволяет увидеть большую часть зеленой рощи. Билеты на него стоят 200 рублей для взрослых и 100 рублей для детей. В выходные и праздничные дни цена билета на первое колесо составляет 250 рублей для взрослых, а на второе — остается прежней. Продолжительность поездки составляет около 15 минут, в течение которых вы можете насладиться видом города и сделать несколько фотографий.
Все эти места предлагают захватывающие виды на город с большой высоты, даря непередаваемые эмоции и ощущения. Смотровые площадки Уфы — это великолепный способ увидеть город с новой стороны, оценить его красоту и изысканность. Они предоставляют возможность погрузиться в неповторимую атмосферу города и насладиться его захватывающими пейзажами.