Семь смотровых площадок Уфы откуда можно оглядеть весь город

Одна из самых известных смотровых площадок в Уфе расположена у памятника Салавату Юлаеву, который стоит на крутом берегу реки Белая. Чтобы попасть на обзорную площадку достаточно приехать на остановку «Телецентр» и пройти к памятнику. Гуляя по высокому склону, можно наслаждаться прекрасными видами на реку, окрестности Уфы и устье реки Демы. Здесь всегда оживленно, происходят различные мероприятия, а местные жители и туристы наслаждаются прогулками по уютным аллеям с цветниками. Необычным украшением площади является фонтан в форме цветка курая, пользующийся особой популярностью летом. Здесь можно также увидеть водонапорную башню, железнодорожный мост и часть западного микрорайона Уфы. Также горожане приходят сюда за одним из самых эффектных закатов.