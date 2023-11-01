Разбойники и мятежники: откуда на популярном курорте Соль-Илецк взялись заключенные

Заключенные, отправленные в ссылку в Оренбург, не задерживались в тюрьме надолго. Тех, кто был крепок и здоров, направляли в Соль-Илецк для работы в рудниках. Иногда даже зимой заключенных выгоняли на работу, но это случалось очень редко.

Потребность в возведении острога в оренбургских краях возникла после подавления Пугачевского бунта в 1773 году. Именно Хлопуша, один из ближайших соратников Пугачева, совершил нападение на Илецкую Защиту, унес захваченное из казенного имущества и убил много людей, в том числе мятежников и рабочих с рудников. После этого как колодники, так и ссыльные оставили крепость. В результате Хлопуша был наказан Пугачевым за его самоуправство.



В соответствии с распоряжением правительства, ссыльные, которые были осуждены за «важные» преступления, работали на промысле. Общее количество людей на руднике составляло около 350 человек, которые разделились на три группы в зависимости от своих обязанностей: солерубы, которые рубили дерево, соленосцы, которые переносили его, и конные.

В XIX веке разрушенный замок-острог, созданный на вершине горы, выполнял роль места содержания каторжников. Илецкая Защита, фортификационное сооружение, было воздвигнуто с той же целью. Однако замок не сохранился до настоящего времени.



Некоторые заключенные, находясь внутри, решали не пытаться бежать, понимая, что их шансы на успех очень малы. Многие из них предпочитали смерть при попытке побега, чтобы избежать мучительных условий жизни, включая постоянные травмы, сильное солнце и медленное исцеление ран.