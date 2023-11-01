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Updated Сегодня, 14:48

«Пятерочка» запускает акцию «ВсеЧёрная Пятница»: скидки, промо и розыгрыши

«Пятерочка» запускает акцию «ВсеЧёрная Пятница»: скидки, промо и розыгрыши

1 ноября 2023, 14:46
Фото: ТС Пятерочка.
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Сеть магазинов «Пятерочка» представила новую акцию под названием «ВсеЧёрная Пятница», действующую с 31 октября по 13 ноября во всех магазинах Уфы. Благодаря ней клиенты смогут приобрести товары по выгодным ценам и принять участие в розыгрыше баллов в рамках программы лояльности «Х5 Клуба».

В акции участвуют различные товары из категорий, популярных среди покупателей, такие как кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие продукты. При совершении покупок с использованием карты лояльности «Х5 Клуба» клиенты смогут воспользоваться особыми преимуществами, включая возможность приобрести два товара по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.

Товары, участвующие в акции, легко узнать благодаря специальным черным ценникам, выделяющим их на полках магазинов. Помимо этого, клиентам предоставляется возможность участвовать в розыгрыше баллов на карту «X5 Клуба». Для этого необходимо осуществить покупку на сумму свыше 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или заказать продукты через мобильное приложение «Пятёрочка Доставка», а затем зарегистрировать чек на сайте: actions.5ka.ru.

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