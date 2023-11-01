По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине отремонтировали более 3 тысяч подъездов

В Сахалинской области завершается масштабная кампания по ремонту пространств общего пользования в МКД. К концу октября уже 3 172 подъезда обрели новый облик. Работы во всех районах Сахалина и Курил ведут по поручению губернатора Валерия Лимаренко: до конца 2023 года нужно сдать 4 тысячи объектов.