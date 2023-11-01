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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

В Уфе произошло происшествие с участием маршрутного автобуса

Пассажирский автобус в Уфе попал в страшную аварию. Есть пострадавшие

1 ноября 2023, 06:36
Фото: Пресс-служба ГИБДД

В Уфе произошло происшествие с участием маршрутного автобуса

Легковушку от столкновения «выбросило» на газон.

Вчера вечером в Уфе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Пострадали трое человек.

Как сообщают в ГИБДД, иномарка выезжала со двора ул. Авроры, дом, 25 и врезалась в автобус. В результате ПАЗ получил разбитое лобовое стекло, сломанный бампер, разбитую фару. Для «Митцубиси» авария обошлась дороже — серьёзно помялись водительская и левая пассажирская двери.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля оказался заблокирован — вызволять его пришлось спасателям. Также в соцсетях сообщают, что от столкновения с автобусом машину «выбросило» на газон. Инспекторы сообщают, что для водителя и его двадцатилетней пассажирки потребовалась госпитализация. Ещё один пассажир обратился в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Автобус, обслуживаемый «Башавтотрансом», ехал по маршруту № 234 «ул. Авроры — ул. Аральская».

За другую аварию с участием автобуса взялась прокуратура. Там пострадали четверо детей.

#Происшествия#Город#Уфа#ГИБДД#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров
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