Пассажирский автобус в Уфе попал в страшную аварию. Есть пострадавшие

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля оказался заблокирован — вызволять его пришлось спасателям. Также в соцсетях сообщают, что от столкновения с автобусом машину «выбросило» на газон. Инспекторы сообщают, что для водителя и его двадцатилетней пассажирки потребовалась госпитализация. Ещё один пассажир обратился в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.