Пассажирский автобус в Уфе попал в страшную аварию. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Вчера вечером в Уфе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Пострадали трое человек.
Как сообщают в ГИБДД, иномарка выезжала со двора ул. Авроры, дом, 25 и врезалась в автобус. В результате ПАЗ получил разбитое лобовое стекло, сломанный бампер, разбитую фару. Для «Митцубиси» авария обошлась дороже — серьёзно помялись водительская и левая пассажирская двери.
По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля оказался заблокирован — вызволять его пришлось спасателям. Также в соцсетях сообщают, что от столкновения с автобусом машину «выбросило» на газон. Инспекторы сообщают, что для водителя и его двадцатилетней пассажирки потребовалась госпитализация. Ещё один пассажир обратился в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
Автобус, обслуживаемый «Башавтотрансом», ехал по маршруту № 234 «ул. Авроры — ул. Аральская».
За другую аварию с участием автобуса взялась прокуратура. Там пострадали четверо детей.