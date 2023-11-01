Падение рождаемости в Башкирии: известны причины

Она отметила, что к началу 2023 года количество потенциальных молодых мам, женщин в возрасте от 20 до 29 лет, уменьшилось на 33,8% или на 107 тысяч человек по сравнению с 2015 годом. Также уменьшается количество женщин в возрасте от 30 до 39 лет, которые ранее компенсировали уровень новорожденных, рождая 2, 3 и последующие детей. Согласно статистике за январь–август, количество вторых детей сократилось на 5,2% или на 366 младенцев, а третьих и последующих рождений уменьшилось на 1,8% или на 61 младенца.