Падение рождаемости в Башкирии: известны причины

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что для решения этой проблемы необходимы конкретные действия, а не просто финансовые вливания. Власти провели ряд мер, включая увеличение выплат семьям с детьми, развитие методов ЭКО и улучшение оснащенности больниц. В результате ситуация немного улучшилась с 2020 года, однако рождаемость продолжает снижаться.
На последнем заседании Курултая Ленара Иванова, глава Минтруда, обратила внимание на то, что падение рождаемости обусловлено объективным фактором — сокращением численности женщин в репродуктивном возрасте.
Она отметила, что к началу 2023 года количество потенциальных молодых мам, женщин в возрасте от 20 до 29 лет, уменьшилось на 33,8% или на 107 тысяч человек по сравнению с 2015 годом. Также уменьшается количество женщин в возрасте от 30 до 39 лет, которые ранее компенсировали уровень новорожденных, рождая 2, 3 и последующие детей. Согласно статистике за январь–август, количество вторых детей сократилось на 5,2% или на 366 младенцев, а третьих и последующих рождений уменьшилось на 1,8% или на 61 младенца.
Ранее Mkset сообщал в каких районах Башкирии смертность превысила рождаемость. По информации Башстата, за первые восемь месяцев 2023 года в шести районах Башкирии была зарегистрирована тревожная тенденция к убыли населения. За этот период численность умерших превысила численность новорожденных, что привело к общей убыли населения.