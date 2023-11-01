От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
История цирка в Уфе берет свое начало еще в 1906 году. Именно тогда на Верхнеторговой площади появилось первое (временное) здание цирка. Полноценный цирк появился в Уфе несколько позднее. Первое капитальное здание цирка было открыто по адресу Успенская, 67 (ныне улица Коммунистическая). Историки отмечают, что своим появлением цирк во многом обязан средствам уфимского купца Д. Е. Кляузникова.
Примечательно, что вопрос о строительстве цирка поднимался неоднократно, но городские власти были против. В 1906 году, на заседании городской Думы прозвучало следующее: «Цирковые представления неблагоприятно влияют на детей. В особенности борьбу атлетов в цирке не следует допускать».
Привычное нам здание Уфимского госцирка открылось в 1968 году. Цирк был построен по проекту Саломеи Гельфер и Георгия Непреенко. В будущем по тому же проекту были построены здания цирков в Самаре, Донецке, Перми, Кривом Роге, Новосибирске, Луганске, Воронеже, Харькове и Брянске. Необычный внешний вид здания — его крыша в форме гиперболического параболоида во многом объясняется господствовавшим в те годы общесоветском архитектурном тренде на необычные архитектурные решения.
На арене уфимского госцирка за годы его существования успели выставить такие легенды циркового искусства, как Юрий Никулин и Олег Попов, братья Аскольд и Эдгар Запашные, иллюзионист Игорь Кио и многие другие. Помимо этого, уфимский госцирк ввиду своей универсальности принимал выступления звезд советской и российской эстрады. В разные годы там выступали, к примеру, Филипп Киркоров и некогда гипер-популярная группа «Ранетки».
Посетители от мала до велика собирались в цирке вплоть до самого момента его закрытия в 2017 году, обеспечивая каждому представлению аншлаг. На протяжении десятилетий восторженная толпа рукоплескала смелости укротителей тигров и пантер, восхищалась грацией воздушных гимнастов и умилялась медвежатам, выписывавшим по арене круги на детском велосипеде. Здание цирка меж тем с каждым годом все больше приходило в негодность.
Цирк единожды за всю свою историю был закрыт на ремонт — с 1993 по 1994 год. Ремонт при этом даже не был капитальным и вскоре это сыграло с цирком злую шутку. Тогда же стало понятно, что для сохранения здания требуются куда более серьезные меры. Так, незадолго до планировавшегося открытия, у здания обрушился козырек. К счастью, никто не пострадал, однако открытие цирка все же пришлось отложить — на время проведения расследования и восстановления козырька. Даже несмотря на то, что цирк был открыт и, кажется, там не было отбоя от посетителей, денег на проведение реконструкции катастрофически не хватало. Ситуация радикально обострилась после передачи здание Росгосцирку — после этого финансирование было прекращено полностью.
В течение нескольких лет цирк существовал будто сам по себе, постепенно ветшая и все больше приходя в негодность. На фоне многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверок, и неоплаченных штрафов, накопившихся за долгие годы, было принято решение о закрытии цирка. Таким образом, Уфа лишилась одной из своего главных культурных достопримечательностей.
Говоря о месторасположении цирка, нельзя не упомянуть его соседство с двумя другими некогда культовыми местами города. Прямо напротив цирка стоит здание кинотеатра «Искра», а чуть правее от него — ресторан в виде замка.
Изначально замок был построен ресторанной группой Lido. Однако, после пожара в 2003 году, здание было отреставрировано и в нем разместилось уже другое заведение — клуб «А-Кафе», включающий в себя рестораны, бары и даже казино. Однако с течением времени место утратило свою актуальность, а владельцы столкнулись с трудностями. Сейчас на месте бывшего клуба активно идет строительство нового жилого комплекса.
Кинотеатр «Искра», горевший в мае этого года, был одним из любимых мест для проведения досуга для поколений уфимцев. На его экранах жители города смотрели нетленную советскую классику, а спустя десятилетия — голливудские блокбастеры. Однако в феврале 2021 года кинотеатр вынужден был объявить о своем закрытии.
Причин, по которым мог закрыться кинотеатр много: это и ковидный локдаун, и последовавшие за ним ограничения на посещение людных мест, и открывшийся в сравнительной близости от него кинотеатр «Киномакс», очевидно, переманивший к себе часть зрителей. Сохранить популярность не помог даже зал IMAX, на экране которого особенно удачно смотрелись экшн-сцены супергеройских боевиков.
Сейчас здание кинотеатра, хоть и спасенного от пожара, выглядит запущенным и мрачным. Судьба обоих объектов культуры — цирка и кинотеатра остается неизвестной. Пока что оба они стоят друг напротив друга, переглядываются своими пустыми глазницами, замерев в ожидании того момента, когда опустевшие залы вновь заполнят голодные до зрелищ зрители.
Долгое время «А-кафе» сохраняло за собой статус одного из самых фешенебельных заведений Уфы, однако в концу десятых годов клуб начал терять свою популярность, ровно как и свой ореол элитарности и престижа. Люди, пресытившись атмосферой тотального гламура нулевых, требовали чего-то нового, но, увы, клуб безвозвратно устарел со своими алыми кожанами диванами и лакированными столами. Вместе с этим сменилась и аудитория: если раньше здесь отдыхали спортсмены и бизнесмены, то в последние годы разве что толпы студентов.
Разговоры о дальнейшей судьбе цирка в республике не утихали на продолжении всех шести лет — с самого момента его закрытия. последний раз власти хотели взяться за реконструкцию в начале 2022 года, но этого не произошло, хоть и была готова проектная документация. Стоит отметить, что летом 2021 года ремонтные работы оценивались в 1,5 млрд рублей.
Так, глава Башкирии в ходе встречи с Владимиром Путиным в январе 2023 года попросил оказать финансовую помощь, чтобы решить вопрос с Госцирком, который не принимал посетителей еще с 2017 года. Хабиров сообщил, что на ремонтные работы необходимы еще 2,5 млрд рублей. Без этих денег, как утверждает глава республики, невозможно получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции.
— Мы проект все-таки сделали, я нашел внебюджетные средства. Но зайти в экспертизу не можем, потому что нет источников финансирования, на которые строить, — сообщил Хабиров.
По словам главы республики, этот вопрос был бы решен, если бы можно было разделить бюджет на несколько лет.
Спустя несколько месяцев после этого — в марте того же года председатель комитета председателя фракции «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» в Госсобрании Башкирии Владимир Нагорный после доклада премьер-министра республики поинтересовался тем, каким именно учреждениям и на какие масштабные проекты полагаются 10 миллионов рублей, а также уточнил критерии, по которым будут выделяться средства. В частности, тогда Нагорного интересовала дальнейшая судьба госцирка, который, как он подчеркнул, является «единственным в республике».
— По 10 миллионов получат три театра: Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури, Русский драматический театр и Татарский театр «Нур». Деньги поступят на новые постановки. Но при это вся прочая культурная жизнь поддерживается нами, — уточнил в ответ Андрей Назаров. — К сожалению, в этом перечне нет Госцирка. Мы встали в развилку. Он не наш, не можем финансировать, и федералы пока никак не определились. Переговоры с федералами мы ведем, Радий Фаритович обращался, точка в этом вопросе не поставлена. Но на сегодняшний момент не можем сказать, что цирк получает финансовую поддержку. Но нет сомнений в том, что такой объект в республике должен быть и быть уникальным. Поверьте мне, что он будет. Сейчас закончим некоторые основные дела. Если федералы, как говорится, не разродятся, то будем просить нам его передать и будем сами строить это объект, — прокомментировал Назаров.
Наконец спустя шесть лет после закрытия судьба уфимского госцирка, кажется, прояснилась. Так, 24 октября с заявлением выступил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. По его словам, реконструкция здания Уфимского Госцирка планируется начать в 2026 году с использованием средств в размере 870 млн рублей. Перед проведением работ была успешно пройдена государственная экспертиза, хотя в процессе включения в нее возникли сложности из-за необходимости подтверждения финансирования.