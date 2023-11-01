От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком

Цирк единожды за всю свою историю был закрыт на ремонт — с 1993 по 1994 год. Ремонт при этом даже не был капитальным и вскоре это сыграло с цирком злую шутку. Тогда же стало понятно, что для сохранения здания требуются куда более серьезные меры. Так, незадолго до планировавшегося открытия, у здания обрушился козырек. К счастью, никто не пострадал, однако открытие цирка все же пришлось отложить — на время проведения расследования и восстановления козырька. Даже несмотря на то, что цирк был открыт и, кажется, там не было отбоя от посетителей, денег на проведение реконструкции катастрофически не хватало. Ситуация радикально обострилась после передачи здание Росгосцирку — после этого финансирование было прекращено полностью.