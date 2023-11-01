Никогда не поздно: 52-летняя жительница Башкирии отправилась в зону СВО

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В зону СВО отправилась 52-летняя жительница Башкирии, которая решила стать добровольцем. Согласно информации, телеграм-канала «Башкирский батальон», женщине потребовалось четыре попытки, чтобы попасть в ряды военнослужащих.
Несмотря на то, что у нее есть муж, двое детей и даже внук, она не остановилась и продолжала упорно приходить в военкомат, пока ее не приняли. Она прошла трехмесячное обучение в Самарской области, и теперь она будет служить в медицинском полку.