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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

52-летняя уроженка Башкирии отправилась добровольцем в зону СВО

Никогда не поздно: 52-летняя жительница Башкирии отправилась в зону СВО

1 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI

52-летняя уроженка Башкирии отправилась добровольцем в зону СВО

Женщина смогла попасть добровольцем только с четвертого раза

В зону СВО отправилась 52-летняя жительница Башкирии, которая решила стать добровольцем. Согласно информации, телеграм-канала «Башкирский батальон», женщине потребовалось четыре попытки, чтобы попасть в ряды военнослужащих.

Несмотря на то, что у нее есть муж, двое детей и даже внук, она не остановилась и продолжала упорно приходить в военкомат, пока ее не приняли. Она прошла трехмесячное обучение в Самарской области, и теперь она будет служить в медицинском полку.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Добровольцы#Виалина Ахсанова#Пенсионерка
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