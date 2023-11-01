На реконструкцию въезда в аэропорт «Уфа» потратят 28,1 млн рублей

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
На следующей неделе, 10 ноября, будет принято решение о выборе подрядчика, который займется расширением зоны въезда на привокзальную площадь в Международном аэропорту «Уфа» (МАУ), сообщает издание «РБК Уфа». Участниками этого проекта могут быть только малые и средние предприятия. Необходимо отметить, что на данный момент максимальная начальная цена контракта составляет 28,1 млн рублей.
Расширение въезда будет иметь положительное влияние на сокращение очередей автомобилей. Пресс-служба аэропорта подчеркивает, что данное решение позволит уменьшить время, необходимое для въезда на привокзальную площадь в часы пик, а также сократить очереди. Кроме того, к уже существующим въездным стойкам будут добавлены две новые.
Ранее Mkset сообщал о реконструкции освещения аэропорта «Уфа». Конкурс на выбор подрядчика был проведен 24 октября. Исполнитель обязан изменить архитектурное освещение на зданиях терминалов и установить световую вывеску на терминале, направленную к привокзальной площади. Известно, что на реконструкцию выделяли до 34 млн рублей.