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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Аэропорт «Уфа» ищет подрядчика на расширение зоны въезда

На реконструкцию въезда в аэропорт «Уфа» потратят 28,1 млн рублей

1 ноября 2023, 12:53
Фото: 1MI

Аэропорт «Уфа» ищет подрядчика на расширение зоны въезда

Участниками этой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

На следующей неделе, 10 ноября, будет принято решение о выборе подрядчика, который займется расширением зоны въезда на привокзальную площадь в Международном аэропорту «Уфа» (МАУ), сообщает издание «РБК Уфа». Участниками этого проекта могут быть только малые и средние предприятия. Необходимо отметить, что на данный момент максимальная начальная цена контракта составляет 28,1 млн рублей.

Расширение въезда будет иметь положительное влияние на сокращение очередей автомобилей. Пресс-служба аэропорта подчеркивает, что данное решение позволит уменьшить время, необходимое для въезда на привокзальную площадь в часы пик, а также сократить очереди. Кроме того, к уже существующим въездным стойкам будут добавлены две новые.

Ранее Mkset сообщал о реконструкции освещения аэропорта «Уфа». Конкурс на выбор подрядчика был проведен 24 октября. Исполнитель обязан изменить архитектурное освещение на зданиях терминалов и установить световую вывеску на терминале, направленную к привокзальной площади. Известно, что на реконструкцию выделяли до 34 млн рублей.

#Общество#Уфа#Международный аэропорт#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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