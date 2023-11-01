На реконструкцию въезда в аэропорт «Уфа» потратят 28,1 млн рублей

Расширение въезда будет иметь положительное влияние на сокращение очередей автомобилей. Пресс-служба аэропорта подчеркивает, что данное решение позволит уменьшить время, необходимое для въезда на привокзальную площадь в часы пик, а также сократить очереди. Кроме того, к уже существующим въездным стойкам будут добавлены две новые.