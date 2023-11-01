Минздрав Подмосковья рассказал о пострадавших от отравления кадетах

По информации Telegram-канала SHOT, пострадали 20 кадетов Дединовской школы, где находится интернат «Орел». Дети жаловались на высокую температуру, тошноту и рвоту. 20 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет с подозрением на ротавирусную инфекцию были направлены в две больницы.