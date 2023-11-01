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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Минздрав Подмосковья рассказал о пострадавших от отравления кадетах

Минздрав Подмосковья рассказал о пострадавших от отравления кадетах

1 ноября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Известно, что 22 ребенка, пострадавших от массового отравления в кадетской школе-интернате в Луховицах, обратились за медицинской помощью.

Из них трое получили осмотр и отказались от госпитализации, а остальные 19 были доставлены в медучреждения, подчиняющиеся Минздраву Московской области. По состоянию пострадавших сообщили, что оно удовлетворительное.

Как пишет NEWS.ru, предварительно известно, что причиной отравления стала ротавирусная инфекция. В связи с этим Следственный комитет России начал уголовное расследование произошедшего в учебном заведении. Следователи планируют допросить учеников интерната и его руководство.

По информации Telegram-канала SHOT, пострадали 20 кадетов Дединовской школы, где находится интернат «Орел». Дети жаловались на высокую температуру, тошноту и рвоту. 20 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет с подозрением на ротавирусную инфекцию были направлены в две больницы.

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