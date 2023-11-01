Известно сколько детей пострадало в результате массового отравления в Уфе

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Родители 15 пострадавших детей обратились в Роспотребнадзор за два дня и предоставили подтверждение посещения игрового центра в Уфе. Всем детям была оказана медицинская помощь, и они находятся под медицинским наблюдением. Лабораторные исследования продолжаются в очаге, включая материалы от пострадавших, сотрудников, изделий и оборудования территории развлекательного центра.
Напомним, что дети заразились кишечной инфекцией во время празднования дня рождения. В результате массового отравления, возбужденно уголовное дело. По этому поводу председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, потребовал от руководителя Следкома по Башкирии, Владимира Архангельского, предоставить доклад о ходе расследования. Кроме того, норовирус был обнаружен у одного из сотрудников игровой комнаты, после чего детский центр был закрыт.