Известно сколько детей пострадало в результате массового отравления в Уфе

Напомним, что дети заразились кишечной инфекцией во время празднования дня рождения. В результате массового отравления, возбужденно уголовное дело. По этому поводу председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, потребовал от руководителя Следкома по Башкирии, Владимира Архангельского, предоставить доклад о ходе расследования. Кроме того, норовирус был обнаружен у одного из сотрудников игровой комнаты, после чего детский центр был закрыт.