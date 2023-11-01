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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

В Уфе 15 детей стали жертвами отравления

Известно сколько детей пострадало в результате массового отравления в Уфе

1 ноября 2023, 16:25
Фото: 1MI

В Уфе 15 детей стали жертвами отравления

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РБ.

Родители 15 пострадавших детей обратились в Роспотребнадзор за два дня и предоставили подтверждение посещения игрового центра в Уфе. Всем детям была оказана медицинская помощь, и они находятся под медицинским наблюдением. Лабораторные исследования продолжаются в очаге, включая материалы от пострадавших, сотрудников, изделий и оборудования территории развлекательного центра.

Напомним, что дети заразились кишечной инфекцией во время празднования дня рождения. В результате массового отравления, возбужденно уголовное дело. По этому поводу председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, потребовал от руководителя Следкома по Башкирии, Владимира Архангельского, предоставить доклад о ходе расследования. Кроме того, норовирус был обнаружен у одного из сотрудников игровой комнаты, после чего детский центр был закрыт.

#Происшествия#Башкирия#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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