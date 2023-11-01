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«Единая Россия» организует празднование Дня народного единства по всей стране

«Единая Россия» организует празднование Дня народного единства по всей стране

1 ноября 2023, 11:00
Фото: er.ru
Волонтеры партии «Единая Россия» активно готовятся к проведению мероприятий по случаю Дня народного единства. Планируется, что 4 ноября во всех регионах страны пройдут фестивали, концерты, благотворительные акции и патриотические мероприятия.

Издание rostovgazeta.ru информирует, что акция под названием «Россия — единая семья» уже запущена в работу в штабах общественной поддержки партии «Единая Россия», которые созданы в 28 регионах Российской Федерации. В рамках этой акции волонтеры собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из других регионов. Все подарки изготовлены местными производителями — они отражают национальный колорит и традиции каждого региона.

На площадках штабов также запланированы мастер-классы по приготовлению национальных блюд, просмотры фильмов и этнопоказы. Также пройдут Фестиваль культуры народов России и фотовыставки, на которых будут представлены достижения регионов и страны в последние годы.

В Московской области волонтеры и сторонники партии «Единая Россия» приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском передадут их в военный госпиталь, где проходит реабилитация участников специальной военной операции. В Луховицах угощения для детей доставят в центры социальной помощи.

В Иванове состоятся спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвященный памяти военнослужащих, участвующих в спецоперации. В нем примут участие 300 юных спортсменов из 11 регионов России. Кроме того, в других регионах (ДНР, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Тамбовская и Липецкая области) будут проводиться спортивные соревнования, фестивали по ГТО и массовые зарядки.

В Анапе состоятся молодежный фестиваль «Дружба народов», в рамках которого покажут концертные номера, а также спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Кроме того, из Краснодарского края будет отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации. Волонтеры также планируют навестить военнослужащих, которые находятся на лечении в Новороссийском военном госпитале.

Активисты партии «Единая Россия» из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя — над ним взял шефство регион. Активисты и местные молодогвардейцы передадут в школу искусств № 3 Мариуполя мольберты, краски. Также волонтеры посетят детский сад, восстановленный специалистами из Тулы. Здесь воспитанники получат сладкие подарки и детские книги.

Как сообщает сайт ER.RU, в Нижегородской, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях, а также в Донецкой народной республике пройдут патриотические флешмобы. Автомобильные пробеги организуют в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.

«В Республике Башкортостан наряду со всеми субъектами Российской Федерации пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. На территории всего региона запланированы культурные и спортивные мероприятия, а также открытие объектов в рамках реализации партпроектов „Единой России“.

В штабе общественной поддержки «Единой России» в г. Уфе гости смогут ознакомиться с экспозицией выставки «Россия — моя гордость». Для изысканных кулинаров состоится мастер-класс «Народная кухня», а самые юные гости смогут проявить свои творческие таланты в оформлении деревянных фигурок — персонажей эпоса «Урал-батыр». В рамках акции «Народная почта» Башкортостан отправит свои посылки многодетным и нуждающимся семьям мобилизованных Архангельской области и Луганской народной республики.

Все желающие смогут принять участие и в мастер-классе по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО, а еще передать нашим бойцам теплые пожелания через письма. Финальным мероприятием станет Фестиваль культуры народов России: народные игры, конкурсы и викторины, концерт народных фольклорных коллективов — все это для жителей нашей многонациональной республики, нашей великой страны», — поделилась руководитель штаба общественной поддержки Элина Гатауллина.

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