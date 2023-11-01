«Единая Россия» организует празднование Дня народного единства по всей стране

Издание rostovgazeta.ru информирует, что акция под названием «Россия — единая семья» уже запущена в работу в штабах общественной поддержки партии «Единая Россия», которые созданы в 28 регионах Российской Федерации. В рамках этой акции волонтеры собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из других регионов. Все подарки изготовлены местными производителями — они отражают национальный колорит и традиции каждого региона.