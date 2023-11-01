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Денис Сафин: «Уральская Сталь» освоила производство новой марки высокопрочной стали

Денис Сафин: «Уральская Сталь» освоила производство новой марки высокопрочной стали

1 ноября 2023, 07:38
Фото: piqsels.com
Как сообщил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин, металлургический комбинат вывел на российский рынок новый вид премиальной стали. Создание новой продукции отвечает интересам потребителей и станет одним из залогов конкурентоспособности предприятия на рынке.

По словам генерального директора управляющей компании «Уральская Сталь» Дениса Сафина, металлургический комбинат всегда выпускал продукцию, востребованную на внутреннем рынке: трубные, мостовые, судостроительные, конструкционные марки стали, пишет kommersant.ru.

«Вместе с тем мы активно разрабатываем перспективные и инновационные виды продукции, такие как плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали», — добавил Денис Сафин.

Компания уже успешно отгрузила новую продукцию первым потребителям. В первую очередь сталь марки WeldUS предназначена для специализированного машиностроения, включая производство крупногабаритной строительной техники. В планах у компании — выпуск более прочного сплава под названием HardUS.

Обычно высокопрочная сталь содержит сплав железа и углерода, способный выдерживать нагрузки более 1000 МПа. Для этого в сталь вводят легирующие элементы и подвергают термической обработке — закалке с отпуском. На рынке представлено много видов высокопрочных сталей, но они, как правило, содержат повышенную долю легирующих элементов, что сказывается на пластичности и повышенной трещиночувствительности. Кроме того, такая сталь имеет высокую цену.

В стали WeldUS оптимально подобран химический состав и режимы закалки. На комбинате участок термической обработки листового проката оснащен самыми современными роликовыми нагревательными печами, ролико-закалочной машиной, закалочным прессом, листоправильными машинами, стеллажом-холодильником и участком осмотра и зачистки металла. Использование данного типа оборудования позволяет производить до 30 тыс. тонн качественной высокопрочной стали ежемесячно.

Отметим, что сталь WeldUS, которую производит компания «Уральская Сталь», имеет ряд преимуществ — высокую прочность, ударную вязкость при низких температурах, отсутствие трещин при сгибе и хорошую свариваемость.

«Уральская Сталь» также работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций, — поделился Денис Сафин. — В планах — ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки».

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