Денис Сафин: «Уральская Сталь» освоила производство новой марки высокопрочной стали

Обычно высокопрочная сталь содержит сплав железа и углерода, способный выдерживать нагрузки более 1000 МПа. Для этого в сталь вводят легирующие элементы и подвергают термической обработке — закалке с отпуском. На рынке представлено много видов высокопрочных сталей, но они, как правило, содержат повышенную долю легирующих элементов, что сказывается на пластичности и повышенной трещиночувствительности. Кроме того, такая сталь имеет высокую цену.