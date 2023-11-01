Денежное дерево, подкова и монетки: какие предметы помогут достичь финансового успеха

Все люди на Земле мечтают о богатстве и счастье. Но чтобы достичь этого, нужно приложить усилия. Однако некоторым людям удача кажется привязанной к ним. Это происходит потому, что они знают, какие предметы нужно иметь в своем доме, чтобы привлечь все необходимое.