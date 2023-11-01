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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Денежное дерево, подкова и монетки: какие предметы помогут достичь финансового успеха

Денежное дерево, подкова и монетки: какие предметы помогут достичь финансового успеха

1 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Для привлечения богатства и счастья в доме необходимо иметь следующие вещи: икона, свечи, мед и яблоки, колокольчик у двери, пальма и денежное дерево, а также разложить монетки по углам и повесить подкову.

Все люди на Земле мечтают о богатстве и счастье. Но чтобы достичь этого, нужно приложить усилия. Однако некоторым людям удача кажется привязанной к ним. Это происходит потому, что они знают, какие предметы нужно иметь в своем доме, чтобы привлечь все необходимое.

Экстрасенс Инесса Алиева поделилась своими знаниями о том, какие предметы приносят счастье и успех. По ее мнению, самым важным амулетом, который должен находиться в каждом доме, является икона.

«Кроме того, держите свечи в доме, чтобы зажигать их для связи с высшими силами. Важно также иметь мед и яблоки, чтобы жизнь была сладкой. Их можно использовать для обрядов», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс также порекомендовала приобрести колокольчик и повесить его у двери, поскольку кристальный звон отпугивает негативные энергии.

«Пальма и денежное дерево — это обязательные объекты богатства в доме. Эти растения притягивают деньги как магнит. Также разложите монетки по углам и вы удивитесь, как начнут приходить деньги. Не забывайте о подкове — это символ удачи, который уже проверен временем и помогает привлечь богатство в дом», — заключила эксперт.

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