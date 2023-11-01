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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Сеть спортивных магазинов откроется в Уфе

Decathlon готовится к возвращению в Уфу под новым названием

1 ноября 2023, 05:36
Фото: 1MI

Сеть спортивных магазинов откроется в Уфе

Сейчас фирма ищет работников.

Сеть спортивных магазинов, ранее известная как Decathlon, собирается вернуться в Уфу. Об этом стало известно из официального сайта нового бренда.

Decathlon ушёл с российского рынка летом 2022 года после начала СВО. Возвращению спортивных магазинов было анонсировано месяц назад. Сообщалось, что французскую сеть выкупил Вячеслав Мареев — владелец таких франшиз, как «Шоколадница», «Сыроварня», «БК», «Чайхона №1». По данным сервиса проверки контрагентов, совокупная прибыль его организаций в прошлом году составила 1,2 млрд рублей. Стоимость его долей в бизнесе, в котором он являлся учредителям, превышала полмиллиарда рублей.

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По новой информации, в первую очередь откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге — их работу собирались возобновить в ноябре. В числе точек в других городах, которые планируется открыть в ближайшее время, на первых местах стоят уфимские представительства. Так, для магазина возле «Планеты» требуются продавцы-консультанты. Для работы в «Меге» нужны продавцы-консультанты и кассиры.

Недавно стало известно, что крупный банк выкупил «Мегу» у шведских коммерсантов.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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