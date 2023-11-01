Decathlon готовится к возвращению в Уфу под новым названием

По новой информации, в первую очередь откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге — их работу собирались возобновить в ноябре. В числе точек в других городах, которые планируется открыть в ближайшее время, на первых местах стоят уфимские представительства. Так, для магазина возле «Планеты» требуются продавцы-консультанты. Для работы в «Меге» нужны продавцы-консультанты и кассиры.