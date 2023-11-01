Более 4 тысяч жителей Сахалина получили высокотехнологичную медпомощь в 2023 году

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:41
Регион внедряет достижения науки и техники в сферу здравоохранения, а также сотрудничает с ведущими клиниками страны.
В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство Сахалинской области наращивает объемы высокотехнологичной врачебной помощи. Жители островного региона получают своевременное лечение с использованием самых сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники. Сахалинцы и курильчане могут получить такую помощь не только в федеральных центрах на материке, но и в областных учреждениях здравоохранения. Ежегодно объемы таких операций на островах растут: только за последние 5 лет этот показатель вырос на 30%.
В список подобных медицинских услуг включено, в частности, хирургическое лечение сложных нарушений ритма сердца. В Сахалинской областной клинической больнице врачи проводят до 4 таких операций ежедневно, а по итогам года — более 500. Пациенты попадают сюда с нарушениями двух типов — брадиаритмией (редким ритмом) и, наоборот, слишком частым — тахиаритмией.
«Закуплено все необходимое оборудование, специалисты проходят регулярное обучение. Для этого в России сформировано несколько аритмологических центров — в Томске, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. За последние годы у нас появился также свой Дальневосточный центр, где мы с коллегами делимся интересными практиками», — поделился заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца Александр Богачевский.
К выписке из отделения сейчас готовится сахалинец Вячеслав Пьензин. В конце октября мужчина перенес сложную операцию — его избавили сразу от двух клинических проявлений, аритмии и трепетания предсердия. Патологический процесс беспокоил мужчину более 20 лет.
«До этого мне уже проводили такую операцию на материке, а на днях врач всего за час совершил необходимые манипуляции. Мне сделали местную анестезию. Я ничего не чувствовал, но хирург комментировал каждый шаг и постоянно интересовался самочувствием. Хочется отметить, что коллектив здесь молодой, но при этом опытный. Поэтому на операцию я шел без страха», — поделился житель островного региона.
Высокотехнологичная медицинская помощь доступна также в ЦРБ Охинского и Тымовского городских округов. Туда при необходимости направляют и жителей соседних муниципалитетов.
«Воспользоваться услугами и получить высокотехнологичную помощь могут все сахалинцы и курильчане, у которых есть соответствующие медицинские показания. Наши специалисты постоянно повышают свои компетенции, парк оборудования обновляется в соответствии с федеральными рекомендациями. Мы планируем и дальше наращивать объёмы оказываемой помощи, чтобы дать нашим пациентам возможность получать всё необходимое лечение на территории острова», — добавил заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Антон Мещерягин.
Сегодня жители Сахалинской области могут получить высокотехнологичную помощь по 18 профилям. Без необходимости выезда за пределы региона пациентов ведут специалисты по педиатрии, онкологии, дерматовенерологии, абдоминальной хирургии, акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии, гематологии, нейрохирургии, неонатологии, оториноларингологии, офтальмологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии-ортопедии, урологии, эндокринологии, челюстно-лицевой хирургии.