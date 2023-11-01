Без пересадок: из Уфы откроются прямые перелеты в Таиланд

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Аэропорт сообщает о старте авиарейсов из Уфы в Таиланд, который состоится уже завтра. Red Wings будет осуществлять перелеты на самолетах Boeing 777-200, предоставляя 412 мест. Рейсы будут проходить раз в 10-11 дней.
В путешествие на Пхукет 4 ноября отправится также компания AZUR Air, использующая самолеты Boeing 767-300 с вместимостью 336 мест. Они будут вылетать из столицы Башкирии раз в 12 дней. Таким образом, уфимцам, которые хотят отдохнуть в Таиланде, придется провести 8 часов в пути.
Ранее Mkset сообщал о прямых перелетах из Уфы в Абхазию. Президент Абхазии уверен, что открытие Сухумского аэропорта значительно увеличит количество туристов из Башкортостана, желающих посетить республику.