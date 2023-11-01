Без пересадок: из Уфы откроются прямые перелеты в Таиланд

В путешествие на Пхукет 4 ноября отправится также компания AZUR Air, использующая самолеты Boeing 767-300 с вместимостью 336 мест. Они будут вылетать из столицы Башкирии раз в 12 дней. Таким образом, уфимцам, которые хотят отдохнуть в Таиланде, придется провести 8 часов в пути.