Жителям Башкирии рассказали, как записаться на прием к врачу через соцсети

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Жители Башкирии смогут попасть на прием к врачу, записавшись через государственные паблики госучреждений во «Вконтакте». По данным ЦУРа, на сегодняшний день подобный функционал был интегрирован в 94 официальных страницах в соцсетях.
Записаться к врачу через госпаблик можно следующим образом. Пользователю необходимо перейти на страницу медучреждения во «ВКонтакте», далее перейти в меню на «Запись к врачу» и авторизоваться через Госуслуги. После этого необходимо будет указать, кто идет на прием, выбрать специалиста, дату и время посещения.
Как отметил замгендиректора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, данное мини-приложение поможет сэкономить время как пациентов, которые могут получить талон онлайн, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не нужно будет оформлять запись пациентов вручную.