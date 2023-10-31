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Published Сегодня, 09:58

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Жители Башкирии смогут записаться на прием к врачу через госпаблики в соцстеях

Жителям Башкирии рассказали, как записаться на прием к врачу через соцсети

31 октября 2023, 09:58
Фото: 1MI

Жители Башкирии смогут записаться на прием к врачу через госпаблики в соцстеях

Виджет, позволяющий оформить запись к врачу через соцсети, установили уже 91,2% официальных сообществ здравоохранения республики, сообщили в ЦУРе.

Жители Башкирии смогут попасть на прием к врачу, записавшись через государственные паблики госучреждений во «Вконтакте». По данным ЦУРа, на сегодняшний день подобный функционал был интегрирован в 94 официальных страницах в соцсетях.

Записаться к врачу через госпаблик можно следующим образом. Пользователю необходимо перейти на страницу медучреждения во «ВКонтакте», далее перейти в меню на «Запись к врачу» и авторизоваться через Госуслуги. После этого необходимо будет указать, кто идет на прием, выбрать специалиста, дату и время посещения.

Как отметил замгендиректора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, данное мини-приложение поможет сэкономить время как пациентов, которые могут получить талон онлайн, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не нужно будет оформлять запись пациентов вручную.

#Общество#Медицина#Врач#Здравоохранение#Азамат Нухов#Запись#Министерство здравоохранения#ЦУР Башкирии
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