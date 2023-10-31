Жителям Башкирии рассказали, как записаться на прием к врачу через соцсети

Записаться к врачу через госпаблик можно следующим образом. Пользователю необходимо перейти на страницу медучреждения во «ВКонтакте», далее перейти в меню на «Запись к врачу» и авторизоваться через Госуслуги. После этого необходимо будет указать, кто идет на прием, выбрать специалиста, дату и время посещения.