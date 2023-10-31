Жалобы на отопление, труп в морозилке ДТП со школьным автобусом в Башкирии

В Нефтекамске произошло столкновение между «Лада Ларгус» и школьным автобусом ПАЗ. В результате водитель «Ларгуса» и трое пассажиров, а также четверо детей из ПАЗа были отправлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала использованная летняя резина на легковом автомобиле, из-за чего тот не справился с управлением. По данному факту проводится проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку организаци групповой перевозки учащихся, соответствию технического состояния ТС и дорожного полотна требованиям безопасности.