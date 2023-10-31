Жалобы на отопление, труп в морозилке ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Белорецком районном суде прошло заседание по делу об убийстве Дины Махияновой. Так, подозреваемый Алик Махиянов в рамках предоставленного ему судом последнего слова заявил, что не признает свою вину, а также попросил провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Предположительно, таким образом Махиянов надеется доказать, что в тот момент находился в состоянии аффекта.
Напомним, что трагический инцидент произошел в августе 2022, когда муж подкараулил Дину у дома ее родителей и нанес ей 14 ножевых ранений. От полученных в результате нападения травм Дина скончалась на месте. У супружеской пары остались двое сыновей, которым на момент происшествия было 6 и 13 лет.
В Нефтекамске произошло столкновение между «Лада Ларгус» и школьным автобусом ПАЗ. В результате водитель «Ларгуса» и трое пассажиров, а также четверо детей из ПАЗа были отправлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала использованная летняя резина на легковом автомобиле, из-за чего тот не справился с управлением. По данному факту проводится проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку организаци групповой перевозки учащихся, соответствию технического состояния ТС и дорожного полотна требованиям безопасности.
Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с отсутствием отопления в Уфе. Так, несмотря на то, что официально подачу тепла в жилые дома начали еще 9 октября, от граждан продолжают поступать жалобы на холодные батареи. Радий Хабиров отметил, что особенно часто на отсутствие отопления жалуются жители Калининского района города.
Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Герцена, Кулибина, Кольцевой и земельным участком, а также несмежной территорией жилой застройки в квартале улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября. Общая площадь данной территории составила порядка 9,3 га. Как следует из постановления, в границах проекта расположены 26 аварийных многоэтажных домов, а также пять индивидуальных и один многоквартирный дом.
Жителя Башкирии подозревают в убийстве его 86-летней бабушки. По предварительным данным, ранее у мужчины произошел конфликт с бабушкой, в ходе которого тот подозреваемый нанес множественные удара руками и ногами по телу и голове женщины. От полученных травм женщина скончалась, подозреваемый же, чтобы скрыть следы преступления спрятал её тело в морозильную камеру, в доме, где они проживали.