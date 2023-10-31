«Я в долгу»: режиссер Андрей Кончаловский рассказал о проведенном в Уфе детстве

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Известный режиссер Андрей Кончаловский в ходе творческого вечера рассказал о детстве в Уфе во время эвакуации. Он отметил, что в последний раз посещал столицу Башкортостана 80 лет назад, когда ему было 6 лет.
— В Уфе я прожил недолго, месяцев восемь в эвакуации, конечно, я этого не помню. Помню только огромную афишу со шляпой на роге коровы — здесь шел фильм «Волга-Волга». Ее я запомнил навсегда, — рассказал Андрей Кончаловский.
Он также добавил, что считает себя в долгу перед городом.
Сейчас режиссер готовится к постановке оперы «Борис Годунов» на сцене Башоперы в декабре 2024 года.