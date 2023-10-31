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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о проведенном в Уфе детстве

«Я в долгу»: режиссер Андрей Кончаловский рассказал о проведенном в Уфе детстве

31 октября 2023, 11:05
Фото: Андрей Кончаловский // vk.com

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о проведенном в Уфе детстве

Об этом режиссер рассказал в ходе творческого вечера.

Известный режиссер Андрей Кончаловский в ходе творческого вечера рассказал о детстве в Уфе во время эвакуации. Он отметил, что в последний раз посещал столицу Башкортостана 80 лет назад, когда ему было 6 лет.

— В Уфе я прожил недолго, месяцев восемь в эвакуации, конечно, я этого не помню. Помню только огромную афишу со шляпой на роге коровы — здесь шел фильм «Волга-Волга». Ее я запомнил навсегда, — рассказал Андрей Кончаловский.

Он также добавил, что считает себя в долгу перед городом.

Сейчас режиссер готовится к постановке оперы «Борис Годунов» на сцене Башоперы в декабре 2024 года.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Театр#Новости Башкирии#Новости Уфы#Искусство
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