mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Вице-премьер Марзаев объяснил причину очередных огр=раничениях на Пушкина в Уфе

Власти объяснили, почему вновь перекопали улицу Пушкина в Уфе

31 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI

Вице-премьер Марзаев объяснил причину очередных огр=раничениях на Пушкина в Уфе

Об этом Алан Марзаев объяснил сегодня на оперативном совещании.

Сегодня, 31 октября, в ходе оперативного совещания глава региона поинтересовался у вице-премьера Башкирии Алана Марзаева почему улица Пушкина была вновь перерыта.

— Эти работы когда закончат на Пушкина? Один раз вы там перерыли, сейчас опять что-то нашли. Неутомимый человек. Вроде только улицу Октябрьской революции открыли, но вы тут же перекрыли на Пушкина».

Однако дату завершения работ чиновник озвучить не смог. Тем не менее пояснил, что на участке ведется капитальный ремонт труб на средства из федерального бюджета.

Напомним, что с 26 октября по 30 ноября будет частично ограничен проезд на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса.

#Город#Элина Сайфранова#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
Сегодня, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
Сегодня, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
Сегодня, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
Сегодня, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
Вчера, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
Сегодня, 05:09