Власти объяснили, почему вновь перекопали улицу Пушкина в Уфе

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Сегодня, 31 октября, в ходе оперативного совещания глава региона поинтересовался у вице-премьера Башкирии Алана Марзаева почему улица Пушкина была вновь перерыта.
— Эти работы когда закончат на Пушкина? Один раз вы там перерыли, сейчас опять что-то нашли. Неутомимый человек. Вроде только улицу Октябрьской революции открыли, но вы тут же перекрыли на Пушкина».
Однако дату завершения работ чиновник озвучить не смог. Тем не менее пояснил, что на участке ведется капитальный ремонт труб на средства из федерального бюджета.
Напомним, что с 26 октября по 30 ноября будет частично ограничен проезд на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса.