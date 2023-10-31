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Updated Сегодня, 12:40

Мэр Уфы и глава Минтранса РБ запустили движение по улице Мусы Гареева

В Уфе открыли новую улицу

31 октября 2023, 12:37
Фото: Ратмир Мавлиев // vk.com

Мэр Уфы и глава Минтранса РБ запустили движение по улице Мусы Гареева

Улица обеспечит проезд к важному объекту.

Сегодня, 31 октября, в Уфе запустили движение по новой улицы Мусы Гареева в Октябрьском районе Уфы. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.

Как отмечает чиновник, улица является важным объектом для города, так как обеспечивает подъезд к многофункциональному центру спортивной борьбы. Работы были завершены на 8 месяцев раньше запланированного срока.

Между тем, сроки сдачи самого юбилейного объекта — Центра спортивной борьбы — планируют перенесены с марта 2024 года на ноябрь 2024. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте Минстроя РБ.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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