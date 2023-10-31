В Уфе открыли новую улицу

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
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Сегодня, 31 октября, в Уфе запустили движение по новой улицы Мусы Гареева в Октябрьском районе Уфы. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр города Ратмир Мавлиев.
Как отмечает чиновник, улица является важным объектом для города, так как обеспечивает подъезд к многофункциональному центру спортивной борьбы. Работы были завершены на 8 месяцев раньше запланированного срока.
Между тем, сроки сдачи самого юбилейного объекта — Центра спортивной борьбы — планируют перенесены с марта 2024 года на ноябрь 2024. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте Минстроя РБ.