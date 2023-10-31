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В селе Староянтузово Башкирии открыли отделение врача общей практики

В селе Староянтузово Башкирии открыли отделение врача общей практики

31 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
Отделение врача общей практики открыли в селе Староянтузово Дюртюлинского района Республики Башкортостан по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

— Открытие нового врачебного отделения в селе — очень значимое событие. Раньше местные жители посещали сельскую врачебную амбулаторию, которая находилась в старом здании и не отвечала всем современным требованиям. Сейчас же жители села Староянтузово и 10 близлежащих деревень общей численностью 1400 человек смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь в новом помещении, — отметила врач отделения Диана Мирзаянова.

В модульном здании созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Оно оснащено полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания первой помощи. В учреждении обустроили аптечный пункт, физиотерапевтический и прививочный кабинеты, лабораторию, кабинет приема и процедурную.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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