В селе Староянтузово Башкирии открыли отделение врача общей практики

Posted 31 октября 2023, 06:15
Published 31 октября 2023, 06:15
Modified 31 октября 2023, 06:17
Updated 31 октября 2023, 06:17
— Открытие нового врачебного отделения в селе — очень значимое событие. Раньше местные жители посещали сельскую врачебную амбулаторию, которая находилась в старом здании и не отвечала всем современным требованиям. Сейчас же жители села Староянтузово и 10 близлежащих деревень общей численностью 1400 человек смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь в новом помещении, — отметила врач отделения Диана Мирзаянова.
В модульном здании созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Оно оснащено полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания первой помощи. В учреждении обустроили аптечный пункт, физиотерапевтический и прививочный кабинеты, лабораторию, кабинет приема и процедурную.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.