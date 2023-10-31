В селе Староянтузово Башкирии открыли отделение врача общей практики

— Открытие нового врачебного отделения в селе — очень значимое событие. Раньше местные жители посещали сельскую врачебную амбулаторию, которая находилась в старом здании и не отвечала всем современным требованиям. Сейчас же жители села Староянтузово и 10 близлежащих деревень общей численностью 1400 человек смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь в новом помещении, — отметила врач отделения Диана Мирзаянова.