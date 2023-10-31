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В Башкирии завершилась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

В Башкирии завершилась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

31 октября 2023, 10:45
Фото: 1MI
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», поддержанная Республикой Башкортостан, проходила с 19 сентября по 22 октября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Задача олимпиады — снижение детского травматизма на дорогах. Как сообщает ГИБДД Башкирии, только за 9 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 412 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 8 детей погибли и 447 получили травмы.

Ранее главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сообщал, что детской дорожной безопасности в Башкирии уделяется значительное внимание:

— Если все участники движения начнут соблюдать правила, то инцидентов с пешеходами станет значительно меньше. Вблизи школ и детсадов водителям нужно быть особенно бдительными. На скорости 30 километров в час вполне реально избежать наезда, даже если ребенок выскочит на проезжую часть.

Задания олимпиады охватывали правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Почти 5 млн учащихся 1-9 классов проверили свои знания о правилах поведения на дорогах. Почти 300 тысяч детей, которые приняли участие в олимпиаде, состоят в отрядах «Юных инспекторов движения».

— Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете — детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о безопасном поведении на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 975 тысяч учащихся 1–9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в этом году, ― сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют дорожное покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры. Так, в этом сезоне благодаря нацпроекту в Уфе завершилось комплексное благоустройство пяти улиц — Новороссийской, Галле, Демьяна Бедного, Шафиева, Менделеева.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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