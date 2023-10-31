В Башкирии завершилась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

— Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете — детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о безопасном поведении на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 975 тысяч учащихся 1–9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в этом году, ― сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.