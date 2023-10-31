В Башкирии выявлен новый очаг бешенства

Posted 31 октября, 17:57
Published 31 октября, 17:57
Modified 31 октября, 22:53
Updated 31 октября, 22:53
Начиная с пятницы, 27 октября, в селе Старокучербаево Благоварского района действует карантин по бешенству. Эпизоотическим очагом было объявлено подсобное хозяйство по улице Центральной, территория в границах села в связи с этим получила статус «неблагополучной». Отмечается, что очаг запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории.
В связи с введением карантина в селе действует ряд запретов. Так, в населенном пункте запрещается лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивого скота, снятие шкур с трупов животных и проведение ярмарок.
Напомним, ранее карантин по бешенству был введен в селе Уршак Миякинского района республики. Как и в случае со Старокучербаево, очагом бешенства в селе Уршак было определено личное подсобное хозяйство местного жителя.