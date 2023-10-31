В Башкирии выявлен новый очаг бешенства

Начиная с пятницы, 27 октября, в селе Старокучербаево Благоварского района действует карантин по бешенству. Эпизоотическим очагом было объявлено подсобное хозяйство по улице Центральной, территория в границах села в связи с этим получила статус «неблагополучной». Отмечается, что очаг запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории.