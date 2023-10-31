Семь человек в больнице: в Башкирии школьный автобус попал в аварию

Ранее Mkset сообщал о еще одном ДТП с автобусом и легковушкой. Каким-то образом НефАЗ, обслуживающий муниципальный маршрут №2, столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим навстречу. В салоне автобуса было 7 пассажиров, двоим из них понадобилась медицинская помощь. Если автобус получил повреждения левого переднего крыла, водительской двери и переднего бампера, то владельцу легковушки повезло меньше.