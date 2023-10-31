Семь человек в больнице: в Башкирии школьный автобус попал в аварию

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По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» 32 лет, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ. Известно, что легковой автомобиль двигался на летней резине.
Погибших в результате ДТП нет. Находились в салоне автобуса 10 детей (13-14 лет) и 1 сопровождающий, которые ехали на конкурс из д. Кареево Краснокамского района в Уфу. Резервный автобус прибыл на место.
Также известно, что 3 девочек из автобуса и 4 взрослых из Ларгуса увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Розлива топлива нет, деблокирование не требуется.
Ранее Mkset сообщал о еще одном ДТП с автобусом и легковушкой. Каким-то образом НефАЗ, обслуживающий муниципальный маршрут №2, столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим навстречу. В салоне автобуса было 7 пассажиров, двоим из них понадобилась медицинская помощь. Если автобус получил повреждения левого переднего крыла, водительской двери и переднего бампера, то владельцу легковушки повезло меньше.