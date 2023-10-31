В Башкирии распространяется опасное заболевание: что происходит

За девять месяцев текущего года было обнаружено 242 заболевших коклюшем в Башкирии, причем большинство из них — 228 — это дети до 14 лет. За последний месяц было выявлено 56 новых случаев. Если сравнить с прошлым годом, то в этот же период в Башкирии было зарегистрировано всего два случая инфекции. Таким образом, заболеваемость увеличилась в 121 раз.