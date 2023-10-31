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Published Сегодня, 03:47

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Уровень заболеваемости коклюшем в Башкирии увеличился

В Башкирии распространяется опасное заболевание: что происходит

31 октября 2023, 03:47
Фото: 1MI

Уровень заболеваемости коклюшем в Башкирии увеличился

Данные федерального Роспотребнадзора свидетельствуют о резком увеличении числа случаев заболевания коклюшем в Башкирии.

За девять месяцев текущего года было обнаружено 242 заболевших коклюшем в Башкирии, причем большинство из них — 228 — это дети до 14 лет. За последний месяц было выявлено 56 новых случаев. Если сравнить с прошлым годом, то в этот же период в Башкирии было зарегистрировано всего два случая инфекции. Таким образом, заболеваемость увеличилась в 121 раз.

В Забайкальском крае выявлено самое высокое количество случаев инфекции коклюшем — 49,79 на 100 тысяч жителей, что является наиболее тревожной ситуацией по сравнению с другими регионами России. В целом по стране уровень заболеваемости составляет 14,05 на 100 тысяч населения.

Ранее Mkset сообщал о высоких показателях заболеванием гонореей. Наиболее тревожная ситуация была зарегистрирована в Стерлитамаке, где показатель составил 12,7 случая на 100 тысяч населения. Также в списке с высоким уровнем заболеваемости находятся Хайбуллинский (103), Стерлитамакский (9,1) районы, а также города Уфа (7,5), Межгорье (6,6) и Октябрьский (6,1).

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова#Заболеваемость#Заболевания
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