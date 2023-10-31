В Башкирии из-за погоды введён режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС введён на территории Хайбуллинского района. Там длительные ливневые дожди и переувлажнение почвы привели к тому, что погибли посевы. Как сообщают в главном управлении МЧС по республике, специальное распоряжение выпустила администрация района. В ведомстве отмечают, что сельхоз-культуры погибли на площади более 100 гектаров.