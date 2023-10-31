В Башкирии из-за погоды введён режим чрезвычайной ситуации

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Башкирии непогода стала причиной чрезвычайной ситуации. Из-за дождей размыло поля. О сложной ситуации рассказал исполняющий обязанности главы госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании правительства Башкирии.
Режим ЧС введён на территории Хайбуллинского района. Там длительные ливневые дожди и переувлажнение почвы привели к тому, что погибли посевы. Как сообщают в главном управлении МЧС по республике, специальное распоряжение выпустила администрация района. В ведомстве отмечают, что сельхоз-культуры погибли на площади более 100 гектаров.
Районные власти рассказали, какие меры принимаются из-за ситуации. По словам начальника отдела сельского хозяйства, излишки и остатки культур пострадали на корню растений. Сейчас эти посевы готовятся к списанию. На данный момент нет оценок того, как изменится урожайность полей — ведётся обследование уборной площади, включающая оценку и сортирование.
Снимут режим ЧС только после особого распоряжения.
Ранее мы рассказывали о стихии, обрушившейся на Бурзянский район. Там из-за ливней разрушился мост.