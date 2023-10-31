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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Башкирии дожди стали причиной чрезвычайной ситуации

В Башкирии из-за погоды введён режим чрезвычайной ситуации

31 октября 2023, 11:21
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии

В Башкирии дожди стали причиной чрезвычайной ситуации

Ливень привёл к гибели посевов.

В Башкирии непогода стала причиной чрезвычайной ситуации. Из-за дождей размыло поля. О сложной ситуации рассказал исполняющий обязанности главы госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании правительства Башкирии.

Режим ЧС введён на территории Хайбуллинского района. Там длительные ливневые дожди и переувлажнение почвы привели к тому, что погибли посевы. Как сообщают в главном управлении МЧС по республике, специальное распоряжение выпустила администрация района. В ведомстве отмечают, что сельхоз-культуры погибли на площади более 100 гектаров.

Районные власти рассказали, какие меры принимаются из-за ситуации. По словам начальника отдела сельского хозяйства, излишки и остатки культур пострадали на корню растений. Сейчас эти посевы готовятся к списанию. На данный момент нет оценок того, как изменится урожайность полей — ведётся обследование уборной площади, включающая оценку и сортирование.

Снимут режим ЧС только после особого распоряжения.

Ранее мы рассказывали о стихии, обрушившейся на Бурзянский район. Там из-за ливней разрушился мост.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Идэль Гумеров#Хайбуллинский район#Госкомитет по ЧС
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