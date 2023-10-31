В Башкирии из-за непогоды ввели ограничение на движение транспорта

В Башкирии на фоне неблагоприятных погодных условий продлили время ограничения движения для большегрузных автомобилей в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке ориентировочно от с. Архангельское (поворот на Красный Зилим) до г. Белорецка (км 64+000 по км 205+000). Ограничения продлятся до 23:00 31 октября.