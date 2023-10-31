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В Башкирии продлили время действия ограничений на дороге Уфа-Инзер-Белорецк

В Башкирии из-за непогоды ввели ограничение на движение транспорта

31 октября 2023, 16:31
Фото: 1MI

В Башкирии продлили время действия ограничений на дороге Уфа-Инзер-Белорецк

Время действия ограничений может быть изменено, отметили в Управлении дорожного хозяйства республики.

В Башкирии на фоне неблагоприятных погодных условий продлили время ограничения движения для большегрузных автомобилей в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке ориентировочно от с. Архангельское (поворот на Красный Зилим) до г. Белорецка (км 64+000 по км 205+000). Ограничения продлятся до 23:00 31 октября.

Напомним, ранее по той же причине в Башкирии был запрещен проезд по дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на участке от г. Белорецка до с. Абзаково (км 222+000 — км 247+000).

#Город#Погода#Ограничение движения#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Погодное явление#Холодная погода#Погодные условия
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