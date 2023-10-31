В 2023 году в программу Конгресса молодых ученых вошло более 70 мероприятий

Деловая программа 3-го Конгресса молодых ученых содержит более семидесяти мероприятий, распределенных по пяти тематическим категориям: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Инструменты развития», «Пространство международного научно-технического сотрудничества» и «Пространство страны — пространство возможностей». Наряду с основной программой предусмотрен дополнительный научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса», сообщает vostokmedia.com. На сайте конгресс.наука.рф можно ознакомиться с более детальной информацией о конгрессе и его программе.