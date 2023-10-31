В 2023 году в программу Конгресса молодых ученых вошло более 70 мероприятий

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Деловая программа 3-го Конгресса молодых ученых содержит более семидесяти мероприятий, распределенных по пяти тематическим категориям: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Инструменты развития», «Пространство международного научно-технического сотрудничества» и «Пространство страны — пространство возможностей». Наряду с основной программой предусмотрен дополнительный научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса», сообщает vostokmedia.com. На сайте конгресс.наука.рф можно ознакомиться с более детальной информацией о конгрессе и его программе.
Стоящие перед страной вызовы диктуют необходимость искать внутренние ресурсы для решения основных задач общества и государства. На это обратил внимание Антон Кобяков, советник Президента РФ. В связи с этим особую актуальность приобрел вопрос воспитания отечественных кадров и расширения внутреннего потенциала молодых ученых и специалистов. Кобяков подчеркнул, что научные разработки являются источником решений, направленных на достижение приоритетных целей экономического процветания и госбезопасности. Благодаря науке можно создавать эффективную кооперацию в таких сферах, как технологии, производство и образование.
«Конгресс молодых ученых — площадка целевого назначения, на которой, как на космодроме, мы наблюдаем старт новых идей и инициатив, имеющих важное значение для страны», — сказал Антон Кобяков.
Отметим, что Конгресс молодых ученых является самым главным событием Десятилетия науки и технологий в России, которое объявил глава государства. На площадке конгресса собираются представители научных школ из разных субъектов страны, а также представители власти, научных организаций, образовательных учреждений, но главное — молодежи. Это обладатели грантов, студенты вузов, учащиеся школ и молодые деятели науки из России и из-за рубежа.
За проведение мероприятия отвечают Фонд Росконгресс, Минобразования РФ, а также координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. В информационном пространстве уже второй год подряд событие освещает медиахолдинг 1MI.